NO PAÇOS DO MUNICÍPIO DE MAPUTO: Pedro Mourana expõe “Ciência e Consciência”

“CIÊNCIA e Consciência” é o título de uma exposição de pintura do artista plástico Pedro Mourana, a ser inaugurada amanhã no Paços do Conselho Municipal da Cidade de Maputo.

Voltadas para as questões ambientais, as obras a serem expostas apelam às pessoas para que estabeleçam uma corrente universal de solidariedade, com o propósito de unir a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, no qual a humanidade convive em harmonia com a natureza.

A exposição perspectiva, ainda, para o país e o mundo uma indústria que não seja poluidora do ambiente, mas que vai ao encontro dos nobres interesses da humanidade e da relação harmoniosa do ser humano com o ambiente.

O título “Ciência e Consciência”, cuja primeira aparição teve lugar em Novembro de 2014, é fruto da visão e da crença de Pedro Mourana de que a humanidade pode desenvolver ainda mais a ciência, tornando-a responsável e com referências éticas.

Este projecto artístico tem por objectivo apelar, por via pictória, ao desenvolvimento, sem a degradação de valores, que no entendimento do artista plástico seria um retrocesso para a humanidade no lugar do progresso.

Esta exposição faz parte de um projecto interdisciplinar que envolve vários artistas e entidades sociais, a destacar académicos, empresários e instituições de ensino a vários níveis.

Pedro Mourana nasceu na cidade de Maxixe, província de Inhambane, a 14 de Setembro de 1961.

É artista plástico desde 1979. Ao longo da sua carreira tem abordado temas que exaltam o amor à mulher e à poesia, a valorização do património cultural, a exaltação da diversidade cultural, a protecção da criança, o combate à exclusão social, a solidariedade, compaixão pelos valores perenes da sociedade, entre outros de intervenção social.

Do seu palmarés constam diversas exposições individuais e colectivas, dentro e fora do país. Em 1994 venceu o concurso para a elaboração do logotipo da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e concebeu, em 2014, o das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).