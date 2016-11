Bento Baloi lança “Recados da Alma”

“Recados da Alma” é o título de um romance que o jornalista moçambicano Bento Baloi lança hoje na Fundação Fernando Leite Couto.

A obra, que marca a estreia do autor neste género literário, é um retrato a uma herança, a da transição para a independência de Moçambique, vivida e sentida de forma efervescente pelas gerações que a testemunharam.

Em “Recados da Alma”, a imaginação de Bento Balói socorre-se também da actividade jornalística, em que um jovem repórter recebe, enquanto fazia a cobertura de uma operação de salvamento de vítimas das cheias nas margens do Save, uns escritos de um velho comerciante.

Os papéis, de aspecto velho como que a rimar com quem os entregou ao repórter, eram retratos de várias vidas que corporizaram uma era, para muitos, nostálgica. Descreviam o ambiente dos subúrbios de uma Lourenço Marques (hoje cidade de Maputo) que mais parecia um estendal de nações do que, propriamente, uma cidade em que habitavam (nem sempre coabitavam) raças, tribos, etc.

Na periferia da hoje capital de Moçambique, nas vésperas da independência, vivia-se ao ritmo da agitação produzida pelos bailes nocturnos, o medo dos incontornáveis “mabandido”, a imaginação de uma sociedade já livres das fronteiras que o colonialismo votava a muitos…

Nestas histórias e estórias nascem histórias de amor, de clamor e de fervor, que o autor narra percorrendo Mafalda e Eugénio, os personagens principais de “Recados da Alma”.

Bento Baloi nasceu em 1968 no Vieira (uma área do bairro da Maxaquene), subúrbio de Maputo, onde viveu até à maioridade.

Foi jornalista de carreira, tendo trabalhado no jornal “Domingo” e tem artigos literários publicados em páginas de especialidade de diversos jornais e revistas nacionais. Também escreveu, dirigiu e interpretou papéis em várias peças, tanto de teatro radiofónico como de teatro de palco. Compôs ainda dois bailados encenados pela prestigiada coreógrafa Pérola Jaime, da Companhia Nacional de Canto e Dança.

“Recados da Alma” é o seu romance de estreia, depois de, em 1997, ter lançado “Moçambique: votando pelo futuro melhor”, fruto de uma análise jornalística que fez à campanha do Presidente Joaquim Chissano para as eleições gerais de 1994.