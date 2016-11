“Xiluva” fecha ano com sarau cultural

A ESCOLA de Artes Xiluva procede hoje, em Maputo, ao encerramento do seu ano lectivo com uma série de actividades artísticas que vão decorrer a partir das 15.00 horas no Teatro Avenida.

Para além do canto e dança tradicional e moderna, haverá uma exposição de desenho e pintura, declamação de poesia de autores moçambicanos e exibição de objectos de artesanato, tudo feito pelos alunos deste estabelecimento de ensino de arte.

Esta instituição está virada para a educação artística de crianças e adultos em Moçambique.

O evento é aberto ao público e contará com a participação de alunos, professores, amigos e parceiros da escola, e tem como objectivo proporcionar à plateia momentos de interação artística e troca de ideias sobre o trabalho desenvolvido na “Xiluva”.

Melita Matsinhe, pianista e fundadora da Escola de Artes Xiluva, disse que a ideia é transmitir, de forma artística, as experiências alegres que as crianças vão adquirindo ao longo do ano aos seus pais e encarregados de educação.

“Esperamos colocar um sorriso nos rostos e alegria nos corações de alunos e do público”, afirmou Matsinhe, acrescentando que a mais-valia desta iniciativa é ter as crianças a realizarem seus sonhos construídos ao longo do ano, dar alento e esperança às “flores que nunca murcham”.

Em relação à estratégia para a sustentabilidade desta e de outras actividades regulares da escolas - comunidade, a Escola de Artes Xiluva aposta fortemente na capacitação contínua do pessoal interno e participação regular nas diferentes iniciativas de geração de renda.

“Pode ser desgastante a ‘Xiluva’ ter que se desviar da vocação de educação artística e enfocar numa busca constante de financiamentos. Por essa razão, um dos pilares da nossa iniciativa é alcançar a independência e auto-suficiência financeiras”, afirmou.

Em relação ao conceito curatorial deste evento, a organizadora pretende fortificar o envolvimento das crianças.

Realçou que não pretendem fazer uma exposição para especialistas, mas sim para as crianças, seus pais e amigos.

As obras a serem apresentadas no show são de autoria livre, revelando facetas das próprias crianças e pretende-se que a exposição seja reflexo da espontaneidade.

“Existe, claro, a guia e sensibilidade de um dos professores da escola, que mais tem trabalhado nesta área com as crianças”, finalizou Melita Matsinhe.