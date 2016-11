“UM SOLO PARA CINCO”: Coreografia moçambicana num festival internacional

A COREOGRAFIA “Um solo para cinco”, da autoria do falecido bailarino Augusto Cuvilas, participa no Festival Internacional de Dança Contemporânea (Danse l’Afrique Danse) que se realiza desde sábado em Ouagadougou, capital do Burquina Faso.

A exibição desta obra, cujo evento vai até sábado, decorre do facto de ter sido escolhida como uma das seis coreografias contemporâneas mais emblemáticas dos últimos 20 anos no continente africano.

Para a escolha das artistas que participam nesta peça, foi feita uma audição em Julho, seguido de um trabalho de visualização do vídeo da peça “Um Solo Para Cinco”.

Posteriormente, a coreógrafa Maria Helena Pinto e a sua assistente Sheila Massungue repuseram a peça numa residência coreográfica realizada recentemente na Vila Artística Dans’Artes, na qual as duas bailarinas foram intérpretes da peça, entre os anos 2003 e 2005.

Vencedor de um prémio internacional no Festival “Danse l’Afrique Danse”, em 2003, “Um solo para cinco” viria ser depois exibido em países como Portugal, Espanha, Suíça, Itália, Brasil e França.

Este bailado é, sobretudo, uma reflexão sobre o tabu do corpo, procurando levar à reflexão certos valores ditos culturais.

A peça tece ainda uma crítica à visão redutora da mulher, como um simples objecto e valoriza as particularidades que o seu corpo tem e oferece.

Os movimentos utilizados nesta peça são ao mesmo tempo “explosivos” dinâmicos, energéticos, mas também de uma grande simplicidade, mas sobretudo baseados no trabalho pessoal de cada uma das bailarinas. Isto com o objectivo de tocar o desconhecido e o lado mais profundo e sincero de cada intérprete.

A coreógrafa Maria Helena Pinto, directora-executiva do Dans´artes, foi responsável pela remontagem do “Um solo para cinco”.

Para além de ter sido uma das artistas em palco, a artista produziu um estudo científico sobre este bailado na sua tese de doutoramento em Estética, Ciências e Tecnologias das Artes (opção Teatro-Dança).

No seu trabalho académico, Maria Helena Pinto usa a peça como fio condutor da sua pesquisa sobre a emergência da figura do bailarino contemporânea moçambicano, a partir dos trajectos, obras, e sua difusão em Moçambique e no estrangeiro.

A tese coloca de forma intrínseca a problemática e as questões que levantam a nudez, abordada na peça de Augusto Cuvilas.