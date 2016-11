FESTIVAL DE CINEMA DO CAIRO: “Comboio de Sal e Açúcar” ganha “melhor realização”

O CINEASTA moçambicano Licínio de Azevedo acaba de receber o prémio de “Melhor Realizador” no Festival Internacional de Cinema do Cairo, no Egipto, com o filme “Comboio de Sal e Açúcar”.

Licínio de Azevedo participou no festival em que concorreram cerca de duzentos filmes, com Moçambique a ser o único representante da África Sub-sahariana.

“Comboio de Sal e Açúcar” é a história de um comboio e de seus passageiros que embarcam numa viagem perigosa durante a guerra dos 16 anos em Moçambique.

O realizador, que vive há 40 anos em Maputo, disse recentemente que a ideia de fazer o filme surgiu de muitas entrevistas por si conduzidas no fim da guerra dos 16 anos em Moçambique.

Azevedo sentiu que o material que tinha em mãos era bom e decidiu escrever sobre isso. Em “Comboio de Sal e Açúcar” as personagens são ficcionais mas inspiradas em pessoas reais e o enredo é baseado no seu livro, cuja história apresenta uma mistura entre realismo e uma atmosfera mágica.

“Descobri que no norte do país havia um comboio que as mulheres usavam para viajar 700 quilómetros até ao Malawi, atravessando a guerra. Elas compravam sal no litoral para trocar por açúcar no Malawi. Depois voltavam a Moçambique e vendiam o açúcar. Com isso sustentavam a família. Era uma viagem infernal – sublinha Licínio Azevedo em entrevista à DW África - o que suscitou mais interesse para a realização desta longa-metragem.

A ideia inicial era realizar um documentário, mas mais tarde optou por um romance, cuja realização contou com o apoio de produtores franceses, sul-africanos e brasileiros e também o dinheiro obtido em prémios há dois anos, no âmbito do programa “Open Doors”, do Festival de Cinema de Locarno.

Segundo o realizador, o maior desafio foi iniciar as filmagens e gerir uma locomotiva e as carruagens em linhas férreas onde transitavam outros comboios comerciais e de passageiros, onde a logística e organização foram as maiores dificuldades, tratando-se de um filme de guerra num país onde a o conflito estava a recomeçar.

O realizador declarou também que conseguir a autorização do Governo moçambicano para filmar não foi tarefa fácil: após a equipa estar no terreno é que foi dada a “ordem” para avançar. Neste sentido, houve um apoio importante por parte do Ministério da Defesa, que disponibilizou um grupo de trinta a quarenta militares para treinar os actores, pois num país em guerra, basta um tiro ser ouvido, nem que seja no mato, para que o povo fuja para o outro lado da fronteira.

Para Licínio Azevedo, o “Comboio de Sal e Açúcar” é “um filme moderno, uma história que poderia ser adaptada a outras realidades e que interessa a públicos de todo o mundo, é um western, um filme de guerra – uma história que se poderia ter passado na América Latina, no México, na Índia, na China, seja onde for”.

O enredo não se centra nas causas dos conflitos, preferindo focar-se nos eventos humanos dos passageiros, cada um com a sua bagagem de vida e suas esperanças para o futuro, apesar da situação complexa. (…) A história é linda e bem desenvolvida.

Licínio Azevedo produziu, de entre outros, “Virgem Margarida”, “Desobediência” e “O Grande Bazar”. “Comboio de Sal e Açúcar” é uma longa-metragem épica que resulta de uma co-produção entre a produtora moçambicana Ébano Multimédia e a portuguesa Ukbar Filmes.