Morreu o cantor George Michael

A ESTRELA da música Pop, George Michael, morreu na tarde de ontem, dia do natal, em sua casa, na cidade de Londres.

De acordo com a polícia, o serviço médico fez um atendimento médico em Goring, não há circunstâncias suspeitas para a morte do cantor, que lançou sua carreira no Wham! na década de 1980.

Michael, de nome Georgios Kyriacos Panayiotou, nasceu em 1963, no norte da capital inglesa. Vendeu mais de 100 milhões de álbuns ao longo de uma carreira - que se estendeu por quase quatro décadas. (BBC)