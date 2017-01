Paz é palavra do ano no país

“PAZ” é a palavra do ano, eleita por internautas no portal da Plural Editores Moçambique. O anúncio foi feito ontem à noite em Maputo por Miguel Milheiro, director-geral da editora e promotora da iniciativa.

A palavra “Paz” obteve 24 por cento dos cerca de dois mil votos dos internautas. No segundo e terceiro lugares ficaram “Crise” e “Mamparra”, com 16 e 17 por cento, respectivamente.

Foram ao todo 10 os termos sugeridos por internautas, entre Abril e Novembro de 2016. A votação decorreu de 1 a 31 de Dezembro do mesmo ano, sendo que a iniciativa aconteceu pela primeira vez em Moçambique.

Miguel Milheiro disse, na ocasião, que “paz” é a palavra que reflecte os anseios do povo moçambicano. E seria óptimo que este desejo se concretizasse ainda no presente ano.

Considerou interessante a inclusão de palavras aportuguesadas no país, designadamente “tchilar” e “tchunar”.

“No futuro, de certeza, irão constar nos dicionários de língua portuguesa”, vaticinou.

O objectivo é promover a língua portuguesa como um factor de unidade nacional e fazer a retrospectiva do ano.

No fim do evento, o músico Roberto Chitsondzo, com o suporte da sua guitarra acústica, interpretou alguns números, enaltecendo o bem precioso que é a paz.