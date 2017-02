Peça de teatro na “Fundação Couto”

O GRUPO de Teatro Katchoro Kuphaluxa apresenta sexta-feira a peça “O Casal Palavraki”, adaptada do texto original de Angelica Libdel, e dirigida por Venâncio Calisto. A sessão tem lugar na Fundação Fernando Leite Couto, em Maputo. A obra estreou em Novembro do ano passado, nas oficinas do Jornal Notícias, na capital do país, no âmbito da realização do exame semestral da disciplina de Encenação, da Escola de Comunicação e Artes (ECA).

“O Casal Palavrakis” é um espectáculo cujo enredo retrata a história de um par, Elsa e Mateus, vítima do seu passado. Os dois vivem traumatizados pelos maus-tratos protagonizados pelos seus pais. Elsa e Mateus odeiam os seus progenitores e o mundo que os rodeia. Aliás, foi o ódio pelo mundo que os uniu. Mas Elsa, desde que engravidou, não detesta o mundo. As coisas mudaram. Agora acredita na esperança e os filhos para ela são uma forma de combater o mal, mas para Mateus nada mudou: o mundo continua perverso e ter uma prole é perpetuar a maldade. Durante a gravidez, Mateus fez de tudo para convencer, sem sucesso, a filha a não vir ao mundo. A menina nasce aos olhos indiferentes do pai e com sete anos de idade morre. O mundo é cruel. O trauma agiganta-se. Elsa e Mateus não conseguem livrar-se do mal.