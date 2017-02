Embaixada brasileira e CCBM seleccionam projectos culturais

A EMBAIXADA do Brasil em Moçambique e o Centro Cultural Brasil-Moçambique (CCBM) anunciaram, hoje, o lançamento do edital para a selecção de projectos culturais com vista a divulgar cada vez mais a cultura dos dois países.

A entrega das propostas tem inicio na segunda-feira, até 30 de Março. Actualmente o espaço físico do CCBM está a beneficiar de obras de reabilitação visando adequa-lo às actividades previstas para 2017.

Ao abrigo do processo hoje lançado, serão seleccionados diversos projectos culturais, desde arquitectura, artes cénicas, artes plásticas, cinema, circo, dança, design, fotografia, gastronomia, literatura, música, tecnologia, entre outros.

Para realização de actividades no Centro Cultural Brasil-Moçambique, o edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no link:

https://docs.google.com/document/d/1LPKcwH89vYYiqvxTHquhiZBa2fWXpe4zlPxXlb6ZknY/edit?usp=sharing

O CCBM pretende com esta acção aproximar mais dos artistas e produtores culturais e fortalecer ainda mais a cooperação cultural entre Brasil e Moçambique.