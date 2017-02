Municipio de Maputo recebe exposição "Casa do Império"

O CONSELHO Municipal da Cidade de Maputo recebeu hoje, do Instituto Camões, em Maputo, a colecção de painéis da exposição fotográfica e documental “Casa dos Estudantes do Império, 1944-1965, Farol da Liberdade”.

A exposição foi organizada no ano passado pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA).

O acto de entrega foi assinado por Simão Mucavele, vereador para a área da Educação, Cultura e Desporto do Município de Maputo, e Alexandra Pinho, representante do Instituto Camões da capital do país.

Trata-se de uma mostra itinerante que já circulou em vários países e que pretende exibir uma parte da história da lendária Casa dos Estudantes do Império, uma instituição académica que funcionou de 1944 a1964 em Lisboa, Portugal.

Durante muito tempo, esta agremiação acolheu vários jovens estudantes idos das colónias africanas, e teve um papel fundamental na luta pela sua independência. Entre os moçambicanos que passaram pela “Casa do Império” figuram os nomes do ex-Presidente da República, Joaquim Chissano, ex-Primeiro Ministro, Pascoal Mocumbi, e dos veteranos da luta de libertação nacional, Marcelino dos Santos, Óscar Monteiro e Sérgio Vieira.