Festival de Zouk vai à cidadela da Matola

O FESTIVAL Tropical Zouk, que vai na sexta edição, realiza-se este ano, pela primeira vez, na cidade do município da Matola, entre os dias 28 e 29 de Abril, com mais de 20 artistas e bandas nacionais e estrangeiras.

Entre os músicos nacionais espera-se a presença de Nuno Abdul, Júlia Duarte, Cláudio Ismael, Humberto Luís, Boy Teddy, AZ, os irmãos Baronet, os irmãos Maricoa e Dr. Mingos, este último retirado dos palcos há alguns anos.

Do estrangeiro vem a banda das Antilhas Kassav, os angolanos Yuri da Cunha, Irmãos Verdade, Yola Semedo e Edmásia, o cabo-verdiano Nelson Freitas, os são-tomenses Calema, e o agrupamento guineense Tabanka Djaz.

Oficialmente designado Festival Tropical Zouk Movitel 2017, pelo facto de ser patrocinado por esta operadora de telefonia móvel, o evento deverá acolher entre 15 e 20 mil espectadoresem cada um dos dois dias, segundo a previsão dos organizadores.

Enquanto isso, na cidadela da Matola já estão a ritmo acelerado os trabalhos para criação de condições com vista a acolher, sem sobressaltos, o festival e garantir conforto, segurança e comodidade aos milhares de espectadores.

Criado em 2012, com o propósito de unir, no mesmo palco, os melhores fazedores do estilo zouk de diversas partes do mundo, o Festival de Zouk funciona também como plataforma para intercâmbios entre os músicos e promoção de valores artístico-culturais dos artistas envolvidos.