Declamadores de Katembe: De idosos e mulher brota inspiração dos “vatsundzuxi”

SE para uns os idosos não passam de um fardo bastante pesado e por conseguinte descartável, para outros eles continuam a ser a biblioteca viva e fonte de inspiração para a vida, ao exemplo do que acontece com Manuel Mafambane, um jovem que emerge na arte de declamar em ronga, uma língua falada em Maputo.

Contou à Reportagem do Notícias que a sua inspiração sempre brotou dos mais velhos e, por conta disso, ele nunca os consideraria fardo, feiticeiros e muito mais coisas que desabonam gente da terceira idade.

Sem nenhuma formação em arte de recitar, o jovem de 26 anos retrata os paradoxos da sociedade moçambicana ontem, hoje e, nalgum momento, antevê o futuro, fazendo uma analogia baseada na coexistência entre os ganhos materiais, que fazem o dia-a-dia de muitas famílias e a perda de valores morais.

Se por um lado os seus poemas retratam um passado, em que famílias sem posses viviam numa harmonia perfeita, visitando-se, mesmo em lugares distantes, por outro, versam sobre o isolamento a que as mesmas estão sujeitas, numa altura em que existem meios para encurtar as distâncias.

Sem se opor à modernidade e/ou ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), Mafambane critica a maneira como muitas famílias, entre jovens e adultos, vivem dependendo dos meios de comunicação, com destaque para os telemóveis, distanciando-se uns dos outros, mesmo quando estão juntos.

Sem nada escrito sobre o contexto histórico passado, Manuel afirma ter tido facilidade, dada a aproximação que teve com a sua avó, que, infelizmente, já não faz parte do mundo dos vivos.

Conta que mesmo sem a avó por perto, ele não deixa de considerar os mais velhos como a sua musa e, para o efeito, encontrou o Lar de Idosos da KaTembe, como um local ideal.

“Eu sempre vou para lá e busco informação sobre como os idosos viveram a sua juventude, a interacção entre gerações e as dificuldades que enfrentaram, para além de procurar saber como eles próprios olham para os jovens hoje”, disse.

Hoje, a trabalhar num trio, já sem o David, Manuel contracena com Márcia Malunga, uma jovem que, à semelhança do líder do movimento, não possui nenhuma formação na arte de declamar.

Márcia Malunga entra por mera paixão de declamar, aliado ao facto de ser apreciadora da poesia da dupla David e Manuel. Uma outra voz feminina completa o trio, desta feita sob forma lírica, interpretando canções relacionadas com a mensagem que se pretende transmitir.

“É maravilhoso e interessante trabalhar com o Manuel, pois, apesar de eu não falar ronga, contracenamos numa sintonia tal, ele em ronga e eu em português”, disse Márcia Malunga.

Nalgum momento, eles não foram aceites por pessoas da mesma geração e/ou mesma faixa etária, mas graças à visibilidade que o grupo vem tendo, nos meios de comunicação, já conquistam uma legião de fãs e em cada declamação nascem solicitações de quem tem interesse em contratá-los para eventos sociais, com destaque para lobolos, casamentos, entre outros.

A língua não deve

ser uma barreira

UM dos factores que condicionam a arte dos membros deste movimento é a barreira linguística, pois, apesar de actuarem para um público heterogéneo, eles apostam mais na língua ronga.

A expectativa do grupo é chegar mais longe. “Gostaríamos de ter outros integrantes que não fossem somente da zona sul, integrando também declamadores do centro e norte, de modo a conquistarmos um público vasto”, disse Márcia.

O sofrimento de uma viúva submetida a rituais muitas vezes fúteis, em nome da purificação, pelo facto de ter perdido o seu parceiro, como se a dor que carrega pela perda não contasse, o respeito pelos pais, que hoje se reduziram a simples “cotas” e nada mais, são algumas das mensagens que passam ao público.

“A vara que ontem usavam para nos educar, independentemente de sermos seus descendentes, é a mesma que os leva às televisões, rádios, Polícia e mesmo às redes sociais para denunciar alegados maus-tratos. Nós, da nova geração, não sabemos sentar à esteira com uma idosa, nossa avó ou não, para sabermos da sua saúde e muito menos dedicamos um tempo para ouvir um Karingana Wa caringana, que, no final de contas, tem uma lição de moral ”, salienta.

Agora, explicam os integrantes do grupo que a preocupação dos adolescentes e jovens é estar ligado às televisões e saber da actualidade que passa, buscando hábitos e valores, que muitas vezes, senão sempre, nada tem a ver com a realidade moçambicana.

Cabeleireiro por conta própria, Manuel encontra-se com Márcia no seu salão, onde harmonizam ideias, traçam estratégias e projectos. As mensagens são elaboradas mediante o público a abranger e ao tipo de evento para o qual são convidados.

Enquanto Manuel tem como fonte de inspiração o idoso, é na mulher que Márcia encontra condições para enfrentar o mundo poético.

“Tenho buscado inspiração sobre o passado, presente e o dia-a-dia da mulher”, disse.

Anabela Massingue