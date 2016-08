DE JANEIRO A JULHO, NA N4: Oito milhões em multas por excesso de carga

MAIS de 172 mil veículos de carga foram submetidos ao controlo do peso nas básculas de Boane, Matola e Pessene, operadas pela TRAC, concessionária da chamada Estrada Maputo/Witbank (N4).

Os testes foram realizados no período de Janeiro a Julho deste ano e resultaram na emissão de avisos de multa no valor 8,06 milhões de meticais, aplicadas a condutores surpreendidos com excesso de carga nas suas viaturas.

Numa nota enviada à nossa Redacção pela TRAC lê-se que onde se encontram instaladas as básculas da Matola e de Pessene o controlo da carga que circula naquela rodovia tornou-se uma das prioridades da companhia, considerando o excesso de carga, que desponta como uma das principais causas da deterioração acelerada dos pavimentos, fora o desgaste prematuro dos próprios veículos.

Apesar de a báscula de Boane estar localizada na Estrada Nacional Número Dois (EN2), a TRAC chegou a acordo com as autoridades moçambicanas no sentido de instalar aquele posto de controlo de carga, uma vez que aquela via “injecta” tráfego na N4, na sua maioria constituída por camiões de média e grande tonelagem, usados sobretudo no transporte de material para a indústria de construção civil.

A nota da TRAC refere que dos 172.274 veículos pesados nas três básculas 846 tinham carga em excesso, dos quais 795 acabaram recebendo avisos de multa. O transporte rodoviário de carga no país rege-se pelo regulamento de pesos, dimensões, combinações e disposição de carga em veículos automóveis e reboques, aprovado pelo através do Decreto n.º 14/2008, de 25 de Junho. Este dispositivo estabelece dois níveis para o excesso de carga, sendo um considerado tolerável, quando a carga a mais não exceda os cinco por cento da sua capacidade e outra intolerável, quando o volume a mais vai para lá dos cinco por cento da capacidade do veículo.

Os veículos autuados no primeiro semestre deste ano nas básculas de Boane, Matola e Pessene enquadram-se no grupo das que tinham carga excessiva acima dos cinco por cento toleráveis.

A báscula de Pessene, com 104.906 veículos pesados, é que registou mais casos de excesso intolerável de carga (58), contra 170 da Matola e 218 de Boane.

Relativamente às multas, Pessene volta a liderar a lista com um total de 4,09 milhões de meticais, contra 2,32 milhões da Matola e 1,64 milhão de meticais de Boane.

No entanto, o gestor das três infra-estruturas, Bachir Calia, denunciou a persistência de casos de transportadores que contornam as básculas para se permitir a circular na via com camiões excessivamente carregados, acabando por contribuir para a rápida degradação das estradas.

Por exemplo, segundo Calia, na recém-aberta báscula de Pessene alguns transportadores já abriram vias alternativas para evitar o controlo do peso dos seus veículos, sendo que alguns chegam a violar normas de condução, circulando na contramão, tudo para não passar pela balança.

Aliás, segundo reporta a nossa fonte, um dos casos flagrantes dessa violação acabou resultando num choque frontal entre camiões, mesmo defronte da báscula, quando um dos condutores decidiu desafiar as normas entrando por uma faixa reservada ao tráfego de viaturas no sentido contrário.

Sobre o valor das multas efectivamente cobrado aos infractores a nossa fonte explicou que à TRAC cabe apenas operar o mecanismo de controlo da carga, sendo que a aplicação das multas cabe à Polícia de Trânsito, e a sua cobrança ao Instituto Nacional de Transportes Terrestres (INNATER).