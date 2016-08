Quatrocentas carteiras para escolas da Zambézia

MAIS de 400 carteiras foram entregues recentemente a escolas dos distritos de Mocuba e Lugela, na província da Zambézia, uma oferta da empresa brasileira Odebrecht.

O gesto está inserido numa iniciativa denominada Clube dos Amigos da Educação, do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, lançado no ano passado.

Segundo o director provincial da Educação e Desenvolvimento Humano, Tito José, as carteiras fazem parte de um lote de 1105 programadas, sendo que a prioridade foi dada às escolas daqueles distritos.

Entre os estabelecimentos de ensino contemplados, conta-se a Escola Primária Completa de Namahie, no posto administrativo de Namaquiwa, que desde a sua construção nunca tinha tido carteiras.

“É complicado o aluno estudar sentado no chão. Naturalmente que o seu rendimento não vai ser muito bom. Os impactos que advêm disso são vários, chegando a interferir na formação física do próprio aluno. A própria caligrafia tem a ver com a posição em que o menino se apresenta ao sentar-se”, comentou o director pedagógico da Escola Completa 25 de Setembro, Paulino Francisco Fósforo, com 31 anos de docência.

Os alunos, por sua vez, disseram que para além de facilitar a aprendizagem, o gesto contribui para a higiene pessoal de cada. “Nós saíamos de casa limpos e quando sentávamos no chão ficávamos logo sujos”, referiu Artur Ricardo, que frequenta a 5.ª classe.

Miguel Paiva, director de relações institucionais da Odebrecht Moçambique, referiu que o apoio se enquadra nas políticas internas da organização, que é contribuir para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem, de modo a garantir que cada criança permaneça na escola e aprenda com mais qualidade, promovendo o seu bem-estar e as possibilidades de ter um futuro mais promissor para o país.

Refira-se que a Odebrecht já ofereceu outras 500 carteiras na província de Gaza.