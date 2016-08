Estivadores passam a ter protecção social

A COMISSÃO Consultiva do Trabalho (CCT) aprovou ontem um regulamento sobre a contratação de trabalhadores para o sector de estiva, ao abrigo do qual estes poderão passar a descontar para a segurança social.

O documento colheu consensos ao nível da Comissão Consultiva do Trabalho (CCT), reunida na sua terceira sessão, mas carece da apreciação e aprovação por parte do Conselho de Ministros, instância na qual será brevemente submetido, na esperança de ser aprovado durante o mês de Setembro.

Trata-se, na verdade, do primeiro regulamento específico sobre os trabalhadores sazonais contratados para carregar e/ou descarregar navios.

No final da sessão de ontem o Governo, sindicatos e empregadores, parceiros na CCT, manifestaram a convicção de que o dispositivo vai melhorar o recrutamento e o controlo dos estivadores, a sua movimentação no recinto portuário e, principalmente, tirar-lhes do actual cenário, em que só conseguem rendimentos enquanto tiverem forças para manusear carga.

Uma vez que eles não descontam para a segurança social ao longo dos anos que prestam serviço no porto, os estivadores não beneficiam, até ao momento, de nenhuma assistência, mesmo em caso de morte.

João Loforte, secretário-geral da CCT, disse que o regulamento foi aprovado por unanimidade e ocorreu antes do prazo previsto para o efeito, que vencia em finais de Setembro próximo.

Acrescentou tratar-se de uma “grande conquista para os trabalhadores portuários”, na medida em que passam a ter um dispositivo legal que lhes confere protecção formal.

Segundo explicou, não significa que os estivadores passam a ser efectivos nas empresas em que trabalham, pois o seu regime laboral é sazonal, dependendo da existência de mercadorias a serem passadas de navios para camiões e vice-versa.

Entretanto, ficam mais protegidos, já que descontarão para a segurança social e as empresas serão encarregadas de melhorar a articulação com eles e até capacitá-los em matérias de higiene e segurança no trabalho.

Victor Miguel, que falou em representação dos empregadores, também apontou aquela regulamentação como o principal ganho da sessão, destacando que não havia registo dos estivadores por parte das empresas contratantes.

Por sua vez, Damião Simango, da OTM-CS, vê no documento uma resposta às preocupações da massa laboral da estiva, que em caso de incapacidade física devido aos anos de trabalho abandonava a actividade sem nenhum benefício.