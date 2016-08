Trabalho rural vai ter regulamento próprio

Asformas de venda de força de trabalho nas zonas rurais em áreas como agricultura e pastorícia serão regidas por regulamento próprio.

Com efeito, os parceiros da Comissão Consultiva do Trabalho (CCT), nomeadamente os representantes do sector privado, dos trabalhadores e do Governo estão já a trabalhar no documento que deverá ser submetido ao Conselho de Ministros para efeitos de aprovação.

Reunidos semana finda em mais uma sessão da CCT, os parceiros decidiram partir para o levantamento da situação, identificação dos casos mais comuns, especificidades, entre outros elementos necessários para o desenho de um dispositivo legal que seja o mais abrangente possível.

O diagnóstico da situação vai decorrer durante os próximos meses deste ano e, paralelamente, os membros do órgão irão partilhando os dados que se vão colectando no terreno.

João Loforte, secretário-geral da CCT, explicou que o trabalho rural está previsto da lei laboral em vigor, mas ainda carece-se de um instrumento legal que o operacionalize.

Victor Miguel, que falou em nome dos empregadores, disse ser, de facto, um bom começo diagnosticar o cenário através da busca da informação sobre o trabalho rural.

“Esperamos ter os primeiros dados ainda no decurso deste ano que nos permitirão ver a magnitude da situação”, disse o empresário, acrescentando que o trabalho rural não se difere muito do portuário pois é sobretudo sazonal.

Posicionamento do mesmo género foi do representante da Organização dos Trabalhadores de Moçambique – Central Sindical (OTM-CS), Damião Simango, que felicitou as partes por terem concordado na necessidade de regular trabalho rural.

Constitui ideia base o facto de grande parte dos moçambicanos viver zonas rurais e ganhar a vida através de actividades ligadas ao campo, tais como agricultura, pastorícia, produção de lenha e de carvão vegetal.

De salientar que foi numa sessão que a CCT aprovou um documento-proposta no âmbito do regulamento da contratação de trabalhadores para o sector de estiva.

O documento colheu consensos ao nível da Comissão, mas carece da apreciação e aprovação por parte do Conselho de Ministros, instância na qual será brevemente submetido, na esperança de ser aprovado durante o mês de Setembro.

GOVERNO BUSCA SOLUÇÕES PARA CONTER VENDA DE VAGAS

UMA campanha denominada “Vaga Não se Paga” será lançada em breve pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social (MITRESS) para desencorajar cobranças ilícitas a candidatos a vagas de emprego.

Anastácio Chembeze, director-geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFP) explicou ao Notícias que, nos últimos tempos, as pessoas se têm queixado de burla e venda de vagas para o emprego, o que, segundo avançou, é contrário a Constituição da República.

“É uma forma de dizer ao cidadão que a procura de emprego é um direito consagrado na Constituição da República, quer dizer, o Estado promove o emprego e vai continuar a promover e nós queremos repor a legalidade”, referiu.

Enquanto isso, decorre desde a semana passada a fiscalização de agências privadas de emprego e formação profissional para se apurar a legalidade do seu funcionamento.

É que, segundo a fonte, desde que se liberalizou a economia e deixou de ser obrigatório que as pessoas se inscrevessem no INEFP para o emprego, surgiram muitas agências de emprego, algumas das quais a operarem sem condições mínimas.

A título de exemplo, fez saber que no início deste ano foi feito um trabalho de fiscalização nas 88 agências privadas de emprego, tendo se constatado que destas 41 funcionavam irregularmente. Outras tinham licenças caducadas e outras já não reuniam condições para o exercício da actividade. Estas últimas foram convidadas a encerrar.

“Até ao dia 24 de Setembro estaremos a fazer o trabalho de fiscalização junto com Inspecção Geral do Trabalho. Quando fizemos o trabalho de fiscalização no início deste ano vimos que algumas agências tinham licenças caducadas e multamos. Noutras, os problemas eram insanáveis multamos e mandamos encerrar”, observou Chembeze.

A rigorosidade estende-se também ao processo de licenciamento das agências de emprego e formação profissional cujos responsáveis estão a ser orientados a instalá-los em províncias ou zonas que realmente necessitadas destes serviços.

“Não licenciamos só por licenciar. Estamos a recusar cursos em determinadas áreas que sentimos que estão saturadas. Por exemplo, 75 porcento dos centros de formação profissional estão em Maputo e, se alguém quer dar o curso de petróleo e gás em Maputo, nós recomendamo-lo que vá instalar onde a indústria está potencialmente instalada”, esclareceu Chembeze.