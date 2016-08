Nasce centro de formação em petróleo e gás em Inhambane

O DISTRITO de Inhassoro, na província de Inhambane, vai dispor de um centro de formação profissional virado para as áreas de manutenção industrial, serralharia, petróleo e gás natural.

As obras de construção do estabelecimento deverão arrancar ainda este ano e são orçadas em seis milhões de dólares norte-americanos, financiados pela multinacional Sasol, empresa que está a explorar o gás de Pande e Temane.

O projecto está inserido nos esforços do Governo para a melhoria da qualidade de formação técnico-profissional de moçambicanos para dar resposta às actuais exigências do mercado de trabalho, principalmente no domínio do petróleo e gás.

Anastácio Chembeze, director-geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFP), explicou que iniciativa visa garantir mais profissionais graduados, os quais devem possuir competências e habilidades para se empregar em qualquer empresa.

Com os mesmos objectivos, mais de mil moçambicanos serão formados, anualmente, em áreas ligadas ao petróleo e gás na província de Cabo Delgado, numa parceria entre o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social e a Capital Outsourcing Group.

O curso vai decorrer num pavilhão instalado pela Capital Outsourcing Group junto à delegação do INEFP em Cabo Delgado e será inaugurado em Novembro.

“Estamos a trabalhar com as empresas porque nós não temos todas as competências. Uma das coisas que vão acontecer em Cabo Delgado é que a Capital Outsourcing Group vai funcionar nas nossas instalações e vai ajudar-nos a melhorar os níveis e padrões dos nossos formadores, que trabalharão tanto nos centros do INEFP como nos centros da Capital Outsourcing Group. Passado algum tempo, o centro reverte-se para Estado”, esclareceu Chembeze.

A fonte fez saber que outras formações estão a decorrer nas províncias de Tete e Nampula, onde se estabeleceram acordos com duas empresas que se dedicam à exploração de minas e construção civil, respectivamente, que necessitavam de quadros para manusear máquinas pesadas.

A formação profissional, segundo a fonte, leva pelo menos 10 meses e tem custos elevados, daí que se fazem acordos para algumas empresas ajudarem na aquisição de equipamentos e outras na construção dos centros de formação, apetrechamento e elaboração dos curricula.