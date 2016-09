DEVIDO À FALTA DE CHUVA: Escassez de água pode afectar Maputo

A REDUÇÃO da capacidade de retenção na barragem dos Pequenos Libombos, na província de Maputo, pode provocar restrições no abastecimento de água, nos próximos meses em Maputo, Boane e Matola.

O cenário pode vir a se concretizar em Dezembro, se a precipitação não acontecer a níveis desejados. A falta de chuvas é apontada como responsável pelo baixo armazenamento que actualmente, se situa a 29 porcento.

O prognóstico foi feito hoje, pelo Administrador de Produção e Suporte da empresa Águas da Região de Maputo, Gildo Timóteo, falando à imprensa durante a visita que efectua à Estação de Tratamento de Água de Umbeluzi (ETA), no distrito de Boane.

Esta unidade é responsável pelo fornecimento de água aos principais centros distribuidores da área metropolitana de Maputo e Matola.

No entanto, até ao momento, a redução do caudal do Umbeluzi não tem afectado o normal fornecimento de Água.

Mais detalhes nas próximas horas.