SINISTRO QUE VITIMOU JORNALISTAS: Discute-se responsabilização

O DILEMA dos jornalistas que pereceram no acidente de quinta-feira, no distrito do Monapo na província de Nampula, está ganhar contornos perversos, com a empresa que convidou estes profissionais a não assumir as despesas dos funerais.

A empresa nega também assistir os feridos, alegando que a responsabilidade recai ao proprietário da viatura sinistrada, Fernando Duarte, que também morreu no acidente.

Ao longo da tarde de ontem e depois de vários encontros, a empresa anunciou que vai transferir um valor para apoiar as diligências em causa para a conta do sindicato de jornalistas em Nampula, mantendo a sua posição de que se trata de um apoio e não uma obrigação sua.

A secretária provincial do sindicato de jornalistas em Nampula, Hermínia Francisco, confirmou que estava até ao final da tarde de ontem em contacto com a instituição que terá feito o convite ao grupo de jornalistas de Nampula para cobrirem um evento que teve lugar na cidade de Nacala.

Esta situação está a deixar agastada a classe de profissionais da Comunicação Social, pois esperava melhor reacção da empresa.

O frete da viatura que transportava os jornalistas foi feito pela Karpowership, empresa que promoveu o referido evento, não se clarificando se existia ou não seguro para os ocupantes.

Até ao momento, alguns apoios imediatos estão a ser dados pelos órgãos de informação para os quais os jornalistas trabalhavam.

Entretanto, dos cinco feridos que foram transferidos para o Hospital Central de Nampula, dois tiveram alta, estando em tratamento hospitalar a repórter Esperança Atanásio, da Rádio e Televisão Gémea, e José Alberto Júnior, ambos em estado grave e a receberem tratamentos intensivos. Sitoe Litxuque, da TIM, encontra-se num estado moderado, mas sob observação médica.

Os restos mortais do jornalista Inocêncio João,da Rádio Moçambique, serão transladados para a cidade de Maputo, onde será realizado o seu funeral, enquanto o jornalistaLeonardo Gasolina do jornal @verdade vaiser sepultado no distrito de Ribáuè, sua terra natal. Os enterros de Arsénio Marques, operador de câmera da Rádio TV Gémea e do motorista, o empresário Fernando Duarte, serão efectuados em Nampula, em data ainda por anunciar.

Fonte do sindicato disse prever que ao longo do dia de hoje, com ou sem o apoio da empresa Karpowership, criar localmente alternativas para a transladação dos corpos, minorando desta forma o sofrimento das famílias dos finados.