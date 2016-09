DE 1 A 15 DE OUTUBRO: INE ensaia quarto censo populacional

VÃO decorrer de 1 a 15 de Outubro os testes-piloto do quarto Recenseamento Geral da População e Habitação, agendado para o próximo ano.

Segundo a informação avançada sexta-feira em Maputo pelo presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), Rosário Fernandes, na celebração do 20.º aniversário da instituição, evento que contou com a participação do Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, os testes envolverão mais de 600 áreas de enumeração.

Fernandes explica que esta mostra representa cerca de um por cento do universo do Recenseamento Geral de População e Habitação, e acrescenta que os testes compreenderão 11 distritos de igual número de províncias.

Em comparação com os três recenseamentos anteriores (1980, 1997 e 2007), o do ano que vem, conforme Rosário, será o mais caro, pois se prevê um orçamento de 75 milhões de dólares norte-americanos. Este valor representa mais do que o dobro dos 38 milhões aplicados em 2007.

De acordo com o presidente do INE, para a materialização do recenseamento geral e de outros projectos da instituição tomaram posse 66 quadros em cargos novos.

Na ocasião, Adriano Maleiane, que presidiu o evento, congratulou a instituição por a partir do seu trabalho possibilitar o planeamento dos objectivos do Governo, tendo em vista o desenvolvimento do país.

Dirigindo-se aos funcionários desta entidade, Maleiane disse que “a efectivação do Plano Quinquenal do Governo só será possível graças aos indicadores que vocês nos disponibilizam”.

O ministro exortou a continuidade de um trabalho apurado para que a sociedade, uma vez que não é apenas o Governo que se beneficia dos dados estatísticos que o INE produz, possa ter informação fidedigna.

Na festa dos 20 anos do INE foram homenageados os funcionários perecidos e os mais velhos. Zefanias Moiane e Gustavo Piores foram laureados com diplomas de honra por serem os mais antigos trabalhadores da entidade.

Zefanias Moiane recordou que quando entrou, no princípio dos anos 70 (antes da independência), o nome da instituição era Direcção Provincial de Estatística.

O desafio maior de que se recorda foi entre os anos 1974 e 1976, altura em que o país vivia a transição do regime colonial para um Estado soberano, neste período a entidade passou a designar-se Direcção Nacional de Estatística. “Não havia quadros com formação superior, mas tínhamos que manter a máquina a funcionar e fizemos o nosso trabalho”.

Já Gustavo Piores, que também ingressou nos anos 70, a trabalhar na área de demografia, orgulha-se de ter assistido a todas as gerações desta entidade. “Eu sou uma pessoa que viu a evolução desta casa”.

Ele recorda a aventura que foi o primeiro RGPH, em 1980, uma vez que não havia nenhuma experiência no assunto. Foi com o apoio de estudantes da UEM que o censo se realizou.