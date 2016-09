Segundo José Mandra, reitor da ACIPOL: Combate ao crime exige conhecimento profundo

A PREVENÇÃO e o combate ao crime passa necessariamente pelo melhor conhecimento dos fenómenos criminais que se manifestam na sociedade, defendeu o Reitor da Academia de Ciências Policiais (ACIPOL), José Mandra.

Falando semana passada no seminário sobre “Dinâmicas actuais da criminalidade em Moçambique: Desafios para prevenção e combate”, José Mandra explicou ser importante que os actores do sistema de administração da justiça tenham informação profunda da origem, evolução e tendências dos crimes.

“É preciso ainda ter conhecimento da constituição e das características do nosso sistema de segurança pública. Enfim, conhecimento da transformação paradigmática da segurança pública. Desta forma, poderemos interpretar melhor a dinâmica da criminalidade e perspetivarmos, com conhecimento de causa, as medidas de prevenção e combate”, referiu Mandra.

Ele acrescentou que para maiores êxitos no enfrentamento das ilicitudes penais gerais, e da criminalidade organizada em especial, seria oportuna uma maior colaboração entre os tribunais, o Ministério Público, a Polícia e demais órgãos que fazem parte do sistema da administração da justiça em Moçambique.

O seminário, o primeiro do género a ser organizado pela Procuradoria-Geral da República e a Academia de Ciências Polícias, juntou na mesma sala procuradores, juízes, membros da Polícia e académicos, com vista a traçar acções concretas de prevenção e combate às actuais dinâmicas da criminalidade no país.

As abordagens feitas durante o seminário tinha em vista encontrar respostas para o combate a raptos, tráfico de órgãos humanos e drogas, fraudes nas ATM, crimes cibernéticos, crimes económicos e financeiros, corrupção, entre outros.