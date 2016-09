Manica distribui 13 mil carteiras escolares

AS autoridades da Educação na província de Manica procederam à entrega, este ano, mais de 13 mil carteiras em vários estabelecimentos de ensino, para minorar a carência deste mobiliário escolar que se faz sentir nesta parcela do país.

A distribuição foi realizada entre os meses de Janeiro e Julho do ano em curso, principalmente nas regiões rurais, no âmbito do programa do governo que visa tirar as crianças que assistem aulas sentadas no chão.

Segundo o governador da província de Manica, Alberto Mondlane, para além da aquisição de carteiras escolares, os estabelecimentos de ensino redobram esforços em coordenação com os pais e encarregados de educação no fabrico de bancos para a acomodação de alunos. (RM)