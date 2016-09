Zambézia: Desconhecidos exumam corpo e cortam a cabeça

INDIVÍDUOS desconhecidos vandalizaram uma sepultura e exumaram o corpo. Posteriormente, deceparam a cabeça e levaram consigo para parte incerta, no distrito de Nicoadala, província da Zambézia.

O facto foi descoberto por familiares que se deslocaram ao local, este fim-de-semana, para realizar cerimónias de sete dias, tendo sido confrontados com a triste situação, informou a Polícia na Zambézia.

Os familiares, diante do facto, comunicaram às autoridades policiais locais o sucedido, que já estão a trabalhar no sentido de encontrar os autores para a sua responsabilização. Os restos mortais do finado voltaram a ser enterrados no mesmo local.