Matola-rio: quatro mortos num acidente de viação

QUATRO mortos, três feridos, entre graves e ligeiros e danos materiais é o balanço de um acidente de viação registado no final da manhã de hoje, nas proximidades da sede do Posto Administrativo da Matola-rio, no distrito de Boane, província de Maputo.

Segundo o director dos Serviços de Urgência do Hospital Provincial da Matola, Angelino Nhancale, nesta unidade sanitária deram entrada três feridos, dois ligeiros e um grave o qual foi imediatamente transferido para o Hospital Central do Maputo (HCM), devido à gravidade do seu estado de saúde.

Segundo Nhacale, as quatro mortes registaram-se no local do sinistro. Os cadáveres foram evacuados para o HCM.

Dados recolhidos pela Reportagem do “Notícias Online”, indicam que o sinistro foi causado por um autocarro de transporte semi-colectivo de passageiros, que na altura fazia a rota Mahlanpsene/Mozal, ao realizar uma ultrapassagem irregular tendo embatido, violentamente, contra um camião que circulava no sentido contrário.

Após o embate, o mini-bus que transportava sete pessoas ficou completamente destruído, debaixo do camião, como ilustra a imagem.

Notícia em actualização.