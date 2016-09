Dívidas ao INSS: Métodos de cobrança poderão ser multiplicados

O paísdeverá multiplicar os métodos de cobrança das dívidas das empresas ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) face à indiferença e desonestidade de alguns contribuintes, que descontam o dinheiro e não canalizam.

Esta necessidade foi recentemente avançada por Vitória Diogo, Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social (MITESS), acrescentando que a adopção desses mecanismos diversificados de cobrança da dívida devem privilegiar a componente pedagógica e didáctica, por considerar que, muitas vezes, é o micro, pequeno e médio empresários que não canalizam as contribuições por desconhecimento.

De acordo com a ministra, citada num comunicado oficial do MITESS, a experiência mostra que para além das inspecções, o caminho tem que ser esse se se quiser abranger todas as empresas.

A título de exemplo, dos 863 milhões de meticais de dívida de contribuintes para com o INSS, há a registar mais de 148 milhões recuperados por vias diversificadas, incluindo da fiscalização laboral, através da Inspecção-Geral do Trabalho (IGT), e ainda da interpelação extra-judicial. Foi possível igualmente reaver mais de 144 milhões meticais não canalizados oportunamente pelos devedores.

A Inspecção-Geral do Trabalho realizou, até Junho do corrente ano, 3950 inspecções ordinárias que resultaram em 1664 autuações (multas) e 5041 advertências, incluindo a recuperação do dinheiro devido ao sistema, espelhando também tal abordagem pedagógica e didáctica, junto do empresariado.

A governante alertou ainda a necessidade de não se limitar na obrigatoriedade de inscrição e contribuição, mas também na disseminação de informação sobre a importância da protecção social do trabalhador, persuadindo e demonstrando, tanto aos empregadores, como aos trabalhadores que a segurança social é vital para as próprias empresas, porque é ela que vai sustentar os trabalhadores e as suas famílias em caso de ocorrência de situações que impeçam, temporária ou definitivamente, o trabalhador de dar o seu contributo à empresa.

Para este ano, no quadro do Plano Económico e Social, o Governo previa a inscrição de pouco mais de oito mil contribuintes, mas até ao primeiro semestre já tinham sido registados perto de dez mil. Este desempenho resultou do facto de o INSS ter adoptado novas formas de ser e estar na gestão da coisa pública, com o intuito de melhorar o seu desempenho e cumprir com a sua missão, que é assegurar o atendimento atempado dos seus utentes e garantir a robustez e sustentabilidade do sistema.