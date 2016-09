EMODRAGA acumula prejuízos na Beira

A EMPRESA Moçambicana de Dragagem (EMODRAGA) acumulou prejuízos de mais de um milhão de dólares americanos, durante pouco mais de dois meses em que a draga Macuti esteve encalhada no canal de acesso ao porto da Beira, na sequência do acidente marítimo registado no mês de Julho passado.

A embarcação foi reflutuada no passado domingo e conduzida ao Porto da Beira, donde será rebocada para a doca seca da empresa Beira Nave, para, num período de uma semana, beneficiar de trabalhos de preservação dos respectivos motores.

O Presidente do Conselho de Administração da EMODRAGA, Tayob Adamo, disse à imprensa na Beira que depois da protecção dos motores vai se apurar as reais necessidades de reabilitação da draga.

Adamo garantiu a disponibilidade de fundos para a reparação da embarcação, que na sequência do acidente marítimo registou uma abertura de seis metros na casa dos motores.