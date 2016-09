Draga Macuti reflutuada

A DAGA Macuti, que a 27 de Junho último colidiu com o navio de bandeira de Panamá, no canal de acesso ao Porto da Beira, foi reflutuada no domingo e arrastado para a doca, onde será reparada.

A reflutuação aconteceu depois de a Empresa Moçambicana de Dragagem (EMODRAGA) ter lançado um ultimato à empresa envolvida nos trabalhos visando desencalhar a embarcação.

O PCA da EMODRAGA, Tayob Adamo, disse que a draga Macúti rumou segunda-feira com destino às oficinas da Beira-Nave para trabalhos de reparação de motores que após o incidente foram completamente desligados para evitar danos. A operação estará a cargo de técnicos sul-africanos que, para o efeito, se encontram já na capital provincial de Sofala.

Basicamente, conforme apuramos, serão colocados novos motores, havendo garantias financeiras por parte da entidade seguradora e fabricante.

Dados preliminares facultados ao Notícias por aquele gestor indicam que o acidente provocou um rombo de aproximadamente seis metros na casa das máquinas da embarcação. Com a draga paralisada, a EMODRAGA está a registar prejuízos na ordem de 500 mil dólares mensais.

A draga Macúti, que operava com certificação nacional e internacional e garantia de seguro, custou cerca de 28 milhões de euros. Foi adquirida em 2013 na Holanda para trabalhos de emergência no canal de acesso ao Porto da Beira a fim de permitir a navegabilidade de embarcações de grande calado.

Nove semanas depois, a EMODRAGA, representantes do navio envolvido no acidente, as autoridade portuárias e o Instituto Nacional da Marinha já produziram um relatório de inquérito, cujo conteúdo é ainda considerado confidencial. A entidade proprietária da embarcação defende uma saída consensual do problema, mas não descarta a possibilidade de recorrer ao tribunal em caso de as partes não se entenderem.

Entretanto, a fonte assegurou que está garantida a navegabilidade do canal de acesso ao Porto da Beira durante 24 horas, com o trabalho a ser feito pela draga Aruangua que estava baseada no Porto do Maputo.