PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS: Profissionais do secretariado desafiados a contribuir mais

OS profissionais do secretariado são chamados a reforçar a capacidade de actuação das diversas organizações, dada a relevância da sua intervenção nos processos de tomada de decisão que conduzem ao desenvolvimento das instituições e do país, em geral.

O desafio foi lançado ontem, em Maputo, pela Ministra do Género, Criança e Acção, Cidália Chaúque, na abertura da Conferência Internacional dos Profissionais do Secretariado da CPLP e do Seminário Nacional da Associação das Secretárias e dos Secretários de Moçambique.

Para Cidália Chaúque, os profissionais do secretariado constituem os pilares para o funcionamento das instituições, pois fazem a ponte entre a Direcção e os diferentes intervenientes, são co-gestores, para além de organizar a agenda e assessorar a organização.

“Cabe aos profissionais do secretariado e às respectivas organizações ou associações a missão de assegurar o funcionamento de toda a administração, sendo peculiar a actualização permanente das suas competências através de acções de formação de curta, média ou longa duração e seminários de natureza diversa para a melhoria do seu desempenho”, sublinhou.

Por seu turno, a governadora da cidade de Maputo, Iolanda Cintura, destacou a relevância do papel que os profissionais do secretariado desempenham na actualidade pois, no seu entender, para além de fazerem a ponte entre aqueles que tomam decisões nas organizações e os que as executam exercem, muitas vezes, tarefas relevantes e decisivas.

O evento, que marca a celebração de mais um aniversário do Dia Nacional das Secretárias e dos Secretários, que se assinala a 6 de Setembro de cada ano, decorreu sob o lema: “Por Um Secretariado Inclusivo e Dinâmico Orientado ao Desenvolvimento da CPLP”.

Sobre o tema, Oldemiro Balói, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, falou da relevância dos profissionais do secretariado como veículos no processo de desenvolvimento dos países falantes da língua portuguesa.

Instou os profissionais do secretariado a se formarem cada vez mais de modo a acompanhar a evolução tecnológica e científica para que possam responder ainda mais aos desafios do empoderamento da mulher em diferentes sectores de actividade.

“A inclusão não se oferece. A inclusão conquista-se com o trabalho árduo, com espírito de auto-superação permanente e com a necessidade de um relacionamento são com as pessoas e na busca de resultados que se pretende alcançar”, advertiu Balói.