Aeroportos preparam plano de desenvolvimento

Seisaeroportos do país poderão ter, próximo ano, planos directores actualizados, documentos que indicarão, entre outros, as intervenções necessárias para que as infra-estruturas respondam cabalmente às exigências actuais e futuras.

Trata-se dos aeroportos internacionais de Maputo e da Beira e dos de Pemba, Mocímboa da Praia, Vilankulo e Nampula, cujas previsões de tráfego, passageiros e carga serão analisadas na mesma altura em que será feita a projecção das necessidades físicas operacionais da demanda da aviação.

Uma nota da empresa Aeroportos de Moçambique indica que os novos planos directores incluirão um inventário das condições existentes e informações sobre os impactos ambientais decorrentes das operações e actividades aeroportuárias. Incorporarão igualmente as opções para a satisfação das necessidades de cada um dos seis empreendimentos a curto, médio e longo prazos.

A elaboração de um plano de aproveitamento de terra para o desenvolvimento de infra-estruturas aeroportuárias e não só, bem como de investimentos de capital para os próximos 20 anos são outros elementos que os documentos deverão conter.

De acordo com os Aeroportos de Moçambique, a elaboração dos planos deverá começar em Janeiro do próximo ano e durar entre seis e 10 meses.

O projecto de desenho de novos planos directores é tornado público numa altura em que acabam de ser alteradas as categorias dos aeroportos no país. O número de aeroportos internacionais foi reduzido para três, o de Maputo (na zona sul), o da Beira (centro) e o de Nacala (no norte).

A empresa disse que os restantes aeroportos, nomeadamente de Nampula, Pemba, Vilankulo e Mocímboa da Praia deixam de receber tráfego internacional.

Desta forma, o Aeroporto Internacional de Nacala, por exemplo, poderá transformar-se num centro internacional de distribuição de passageiros, que vai disputar mercado com o de Joanesburgo (África do Sul), de Adis-Abeba (Etiópia), o de Nairobi (Quénia) e o de Dar-Es-Salaam (Tanzânia).

A redução dos aeroportos internacionais não é medida isolada de Moçambique. A África do Sul e a Etiópia há muito tempo que reduziram os pontos de entrada e saídas aéreas internacionais.

A África do Sul, por exemplo, apesar de ser um território muito maior do que Moçambique e com um tráfego aéreo internacional de longe superior, só tem três aeroportos internacionais. A Etiópia tem um único ponto de entrada e saída por via aérea.