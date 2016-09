O APELO É DA PRIMEIRA-DAMA: Valorizemos o idoso e portador de deficiência

A PRIMEIRA-DAMA da República de Moçambique, Isaura Nyusi, apelou à população do distrito da Massinga para acarinhar e amparar os idosos e as pessoas portadores de deficiência porque todos são seres humanos e válidos na sociedade.

A esposa do Chefe do Estado fez o apelo após visitar, há dias, o centro de apoio à velhice, no distrito da Massinga, no âmbito da visita de três dias que realizou à província de Inhambane.

Isaura Nyusi disse que a sociedade deve educar os mais novos a respeitar estes grupos sociais porque, segundo sustentou, todas as pessoas podem atingir a terceira idade ou então contrair deficiência física.

A todos que têm a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas que na sua maioria ultrapassou a barreira dos 60 anos de idade, a esposa do Presidente da República disse ser importante passar a mensagem de repúdio à violência contra gente da terceira idade, bem como rejeição dos portadores de deficiência.

A primeira-dama ofereceu aos idosos vários artigos, com destaque para vestuário. Explicou que o gesto é uma demonstração do comprometimento do Governo em aliviar a pobreza da população, independentemente da sua idade ou raça.

Ela ofereceu igualmente outros bens ao centro de formação da mulher local, composto por 95 mulheres que se dedicam à actividade de corte e costura.

O Centro de Apoio à Velhice da Massinga acolhe 28 idosos, 24 dos quais vítimas de maus-tratos protagonizados pelos famíliares e outros ainda que foram expulsos de casa acusados de feitiçaria.

Estes disseram à primeira-dama que encontraram no centro uma nova família, porque sentem o carinho e amparo das pessoas que ali trabalham.

Ainda na sua visita à província de Inhambane, Isaura Nyusi procedeu à entrega, na cidade de Maxixe, de uma casa a um jovem pescador, que em Novembro de 2015 foi vítima de ataque de um tubarão na Baía de Inhambane, quando se encontrava na sua actividade quotidiana. O pescador ficou sem as mãos na luta tirânica que travou para se libertar do animal.

A casa, de tipo 2, foi financiada pelo Instituto Nacional de Acção Social (INAS), delegação da Maxixe. Desde semana passada, o jovem passou a beneficiar de uma cesta básica.

TOMÁS MENTE (colaboração)