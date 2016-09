BEIRA-MARROMEU: Novo comboio começa a circular

O TRANSPORTE de passageiros ao longo da Linha de Sena vai contar a partir da próxima quarta-feira com um segundo comboio semanal na rota Beira-Marromeu (e vice-versa) que assim se vai juntar ao que já fazia o mesmo percurso todas às sextas-feiras, numa medida que surge em resposta do pedido da população daquela região do Baixo-Zambeze, recentemente manifestado ao Chefe do Estado, Filipe Nyusi, durante a sua visita à Sofala.

A Empresa Pública Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), através de uma nota assinada pelo director-executivo centro, Cândido Jone, que anunciou a informação ontem, fez saber ainda que a partida da nova carreira na Estação Central da Beira será às 18.30 horas com previsão de chegar a Marromeu às 05.40 da quinta-feira.

Já no sentido inverso, o mesmo comboio de passageiros deixa a vila açucareira de Marromeu exactamente às 17.00 horas de quinta-feira, estando previsto alcançar a cidade portuária da Beira às 03.50 de sexta-feira.

Jone revelou igualmente que todos interessados no comboio provenientes de Moatize com destino à Beira que, entretanto, queiram viajar a Marromeu, poderão fazer ligações na Estação de Inhamitanga todas as quintas-feiras.

Assim, toda a Linha de Sena que inclui o ramal Inhamitanga-Marromeu ligando a cidade portuária da Beira, em Sofala, à vila carbonífera de Moatize, em Tete, numa extensão total de 575 km, passa a contar com duas carreiras por semana.

Ainda para melhorar cada vez mais o transporte de passageiros, acaba de ser introduzida na Linha de Sena uma carruagem de 1ª classe, numa medida que entrou em vigor uma semana depois de a população do distrito de Marromeu manifestar tal desejo ao Chefe do Estado durante um comício na localidade administrativa de Nensa.

Tal carruagem com capacidade de transportar 26 viajantes e dotada com sistema de frio e banheiro já rola nos carris nas rotas Beira-Marromeu e Beira-Moatize, nomeadamente nos comboios de terça e sextas-feiras, respectivamente.

Além da carruagem da 1ª classe, os comboios ao longo da Linha de Sena têm circulado em média com uma e duas carruagens da 2ª classe com capacidade de 42 lugares e 14 da 3ª classe para transportar 150 lugares, totalizando uma oferta de 2.210 passageiros sentados.

Mesmo assim, os CFM estão a preparar um vagão-restaurante que será introduzido nos comboios de passageiros para venda de refeições aos viajantes durante o percurso independentemente

da carruagem que o utente estiver a usar (1ª, 2ª ou 3ª classes).

Horácio João