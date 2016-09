Reforçadas medidas para travar estrangeiros ilegais

ESTÃO a ser reforçadas as medidas de controlo e segurança nos principais postos de travessia nas fronteiras para identificar e conter aentrada no território nacional de cidadãos estrangeiros em situação irregular.

Nos últimos tempos, centenas de migrantes irregulares tem procurado escalar o nosso país, facto que desperta nas autoridades de migração a necessidade de estarem mais vigilantes para impedir que eles possam lograr os seus intentos. A título de exemplo, segundo dados avançados pela porta-voz da Migração, Cira Fernandes, num único dia, isto na passada terça-feira, as autoridades de Migração impediram a entrada de 60 estrangeiros ilegais a partir do Aeroporto Internacional de Maputo.

Ao que explicou, este foi o maior contingente de cidadãos ilegais impedidos de entrar num único dia, isto durante o ano em curso. Mesmo comparativamente ao ano passado, não há registo de número igual.

Explicou que de Janeiro a Junho último, foram aos milhares os cidadãos estrangeiros irregulares que viram recusada a sua pretensão de entrar no país. Destes, os destaques vão para as nacionalidades etíopes, com 407 ilegais,dos quais 195 por uso de vistos falsos, 49 por falta de passaporte ou indocumentados e 163 por falta de visto; a malawiana em segunda posição, com um efectivo de 265, onde 23 foi por falta de passaporte ou indocumentados, 55 por falta de meios de subsistência, quatro por falta de vacina contra febre - amarela, 60 por falsificação de documentos migratórios, 120 por má conservação de documentos e três por falta de folha no passaporte; e em terceiro lugar a nacionalidade bengal, com 118 recusas, onde 111 foi por vistos falsos e sete por falta de visto.

O sector associa esta grande procura que o país está a registar, com o facto de muitos que cá pretendem vir ter parentes e amigos que lhes convidam a demandar o país. Contudo, muitos o fazem sem obedecer os critérios estabelecidos para ter acesso ao nosso território.

“Neste contexto, os Serviços de Migração informam a todos cidadãos, em particular os que tem familiares, amigos, colegas ou mesmo parceiros de negócios a residir no estrangeiro, que para entrar em Moçambique devem reunir os requisitos exigidos por lei, que vão desde a posse de passaporte ou documento equivalente, válido; visto de entrada emitido pelas entidades moçambicanas competentes, excepto os portadores de passaportes de países com os quais moçambique possui acordos de supressão de vistos; ter meios de subsistência e prestar informações adicionais que lhe forem solicitadas pelo inspector de Migração no posto de travessia” – explicou Cira Fernandes, porta-voz do SENAMI, ajuntando que o sector já dispõe de Linha Verde (21428607 ou 21326237), onde as pessoas podem colocar as suas reclamações, sugestões e fazer denúncias.