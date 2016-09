Agricultura e pescas procuram investimentos

CERCA de 400 individualidades, entre empresários, governantes, representantes de instituições bancárias, parceiros de cooperação e outros reúnem-se hoje em Gondola, Manica, no primeiro fórum internacional de mobilização de investimentos para produção agrícola e pesqueira no país.

No evento, que contará com a presença do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, serão apresentadas as oportunidades de negócio nas áreas da agricultura e pescas existentes em cada província do país, razão por que além dos ministros que tutelam estes dois sectores participam todos os governadores provinciais.

Os organizadores do evento, nomeadamente os ministérios da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) e do Mar, Águas Interiores e Pescas e a Confederação das Associações Económicas (CTA), entendem que a produção exige financiamento, vias de acesso e de mercados, pelo que tomam parte no fórum de Gondola também os ministros de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, bem como o da Indústria e Comércio e representantes dos principais bancos comerciais.

De acordo com o MASA, são esperadas cerca de 400 pessoas, incluindo empresários do Japão, China, Singapura e Índia.

Nas visitas realizadas ontem a alguns empreendimentos notou-se que as comunidades de Vanduzi, a menos de 50 quilómetros da cidade de Chimoio, produzem hortícolas diversas, mas parte significativa perde-se nas machambas devido a dificuldades de ligação com o mercado, uma situação que se resolveria com estradas e uma rede de transportes.

Apesar das precariedades de acesso directo aos mercados de Chimoio, Beira e Tete, alguns pequenos produtores, como a Associação Campo 4, conseguiu estabelecer uma parceria com a Companhia do Vanduzi, passando a fornecer a esta instituição hortícolas, feijões e milho que produz.

Na Mozbife, uma empresa de criação de gado para a produção de carne, os participantes do fórum, que incluíam as governadoras Celmira da Silva, de Cabo Delgado, e Iolanda Cintura, cidade de Maputo, e o vice-ministro da Indústria e Comércio, Regendra de Sousa, testemunharam a importância do uso de novas tecnologias para a melhoria de resultados.

Actualmente a firma, que possui campos de produção em três distritos de Manica, um dos quais em Vanduzi, tem um centro de engorda que permite o crescimento rápido do animal através da alimentação, garantindo-se carne tenra em pouco tempo.

Com 16 mil hectares de área de pasto e de circulação de animais, a Mozbife conta agora com 7 mil cabeças de gado. O matadouro tem capacidade para abate diário de 200 bovinos, estando agora a operar abaixo dos níveis normais, ao matar e processar entre 120 e 125 animais.

Falando ao nosso Jornal, a governadora Cintura disse que Maputo vai falar das suas experiências de produção anual ininterrupta de hortícolas, apesar da fraca disponibilidade de terra.

Visitou-se ainda a Companhia do Vanduzi, que produz milho, piri-piri, soja e brócolos com especificidades exigidas pelos seus clientes do Reino Unido, Holanda e da África do Sul, embora também forneça o mercado nacional.

Contudo, destacou-se que mais do que ver casos de sucesso o encontro visa fundamentalmente trazer novos actores tendo em conta a vastidão de terra arável e demais condições agro-ecológicas favoráveis.

JOSÉ CHISSANO, no Chimoio