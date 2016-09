Mais crianças deficientes encaminhadas à escola

CERCA de duas mil e quinhentas crianças e jovens com deficiência foram encaminhadas pela acção social ao ensino nos primeiros seis meses deste ano em todo o país, com vista a garantir que tenham oportunidades de se preparar melhor para o futuro.

A maioria (1178) foi para o ensino regular, enquanto as outras foram levadas às escolas especiais, no Instituto de Deficientes Visuais da Beira e nos Centros Regionais de Recursos, todas tuteladas pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.

António Muchave, chefe do Departamento de Assuntos de Deficiência do Ministério do Género, Criança e Acção Social (MGCAS), fez saber que estes dados representam um crescimento em cerca de 60 por cento se comparado com igual período do ano passado.

Explicou que este aumento resulta do trabalho de sensibilização que esta instituição e seus parceiros têm feito ao nível das comunidades sobre a importância de se levar as pessoas com necessidades especiais à instrução escolar, pois só assim é que se poderá garantir que estes gozem do direito à educação.

Fez saber que há membros da comunidade que não sabem que a pessoa com deficiência pode estudar, formar-se e concorrer em pé de igualdade com outros no acesso aos bens e serviços que o Estado disponibiliza à sociedade. Outros, mesmo reconhecendo a importância da escola para os filhos, não sabem onde os matricular.

“Há pais que pensam que a criança com deficiência é incapaz. Contudo, com o trabalho que está sendo feito na comunidade, os pais já deixam os seus filhos irem à escola. Depois das palestras, muitos nos procuraram e nós elaboramos o guia de encaminhamento e eles levam às instituições de ensino”, observou a fonte.

Disse ainda que crianças e jovens de famílias de poucas posses financeiras recebem apoio da Acção Social e de outros parceiros, sempre que necessário, para se manterem na escola.