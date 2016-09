O apelo vem da primeira-dama: Renovado compromisso de contrariar o cancro

A PRIMEIRA-DAMA de Moçambique, Isaura Nyusi, renovou ontem, em Maputo, o cometimento do seu gabinete na advocacia que visa contrariar a infecção pelo cancro no seio da população moçambicana.

Intervindo por ocasião da palestra proferida pelos parceiros internacionais do Ministério da Saúde, na luta contra esta doença, Isaura Nyusi referiu que o compromisso renovado visa impedir que alguém, seja mulher, criança ou homem, morra devido ao cancro, por falta de acesso a informação, prevenção ou tratamento.

A par dos passos dados nas estratégias de luta contra a doença, a primeira-dama falou igualmente dos desafios como por exemplo a necessidade de reforçar os sistemas nacionais de saúde para alargar a abrangência geográfica da população, a mobilização de mais recursos para reforço do diagnóstico e tratamento precoce.

Enalteceu na ocasião a colaboração activa das missões do Brasil e dos EUA que têm proporcionado apoio técnico às equipas nacionais, nomeadamente o Hospital de Cancro de Barretos, Centro de Cancro MD Anderson, AC Camargo, Hospital Israelita Albert Einstein, bem como o Fórum das Primeira-damas Africanas Contra o Cancro.

Em Moçambique registam-se anualmente cerca de 3.500 casos de cancro, número que, de acordo com o MISAIU, pode ser inferior, tendo em conta o fraco acesso da população aos cuidados médicos.

Para contrariar esta tendência a Saúde está a fazer um registo populacional em Maputo, o mesmo acontecendo na Beira já desde 2005 e um estudo piloto em curso na cidade de Nampula.

Os cancros de maior incidência em Moçambique são do colo do útero, que representa um terço de todos os cancros na mulher, seguido do da mama com 10 por cento e sarcoma de kaposi. No homem há mais incidência de sarcoma de kaposi ligada à Sida seguido pelo cancro da próstata.

No país existem 142 unidades sanitárias capacitadas para o rastreio de cancro de colo de útero e da mama, havendo um plano de expansão para mais unidades sanitárias.

EXPERIÊNCIA BRASILEIRA JÁ DESPERTA MISAU

A experiência brasileira no rastreio e tratamento de diferentes tipos de cancro, por via de brigadas móveis, despoletou um interesse nas autoridades sanitárias que já equacionam, proximamente, implementar a iniciativa no país.

Sem avançar datas, Cesaltina Lorenzoni, do Ministério da Saúde (MISAU), disse estar para breve a elaboração de um estudo de viabilidade que determinará o início da implementação do programa de unidades móveis em Moçambique.

A opção tem a ver com o facto de as unidades móveis poderem ajudar a população moçambicana que estando em zona sem acesso a cuidados médicos e ou que não saiba sequer como e onde fazer o despiste, necessita dele.

José Humberto Fragnani, do Hospital de Cancro de Barretos no Brasil, que falou à imprensa depois de proferir uma palestra na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, explicou que este método de trabalho já permitiu no seu país maior acesso aos cuidados de saúde com o aumento de casos detectados.

A título elucidativo, Fragnani fala dos exames de papanicolau realizados no Brasil, em 2015. Em 40 mil mulheres 100 casos tinham lesões precursoras (que mais tarde resultam em cancro) e outras 20 foram diagnosticadas cancro.

Com o tratamento atempado, a vida dessas mulheres mudou bastante. No rastreio do cancro da mama, foram realizados no mesmo período 80 mil exames, detectados 500 casos, a maioria na fase precoce.

“Temos tido filas enormes de pessoas a necessitarem de exames de mamografia, despiste do cancro do colo do útero, próstata, pele ou da cavidade oral que não conseguem ir até à unidade de saúde para se tratar”, exemplifica.

Sobre a vantagem de ir ao encontro do paciente, a fonte falou da detecção precoce e, assim, a probabilidade de cura é maior. “Percebemos que ao longo dos últimos anos temos maior probabilidade de cura contrariamente ao passado”, disse.