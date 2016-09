LUTA CONTRA EPILEPSIA: MISAU expande projecto-piloto

O MINISTÉRIO da Saúde está a expandir em todas as províncias, o programa piloto de luta contra a epilepsia. O Objectivo principal desta expansão é proporcionar um tratamento modelo de baixo custo as pessoas que sofrem da doença ao nível dos cuidados primários de saúde e melhorar a qualidade de vida destas e das suas famílias.

O programa está a ser implementado no país desde 2013, em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), abrangendo numa primeira fase cinco províncias nomeadamente Niassa, Nampula, Zambézia, Sofala e Gaza, onde no ano passado foram realizadas 12.654 consultas da enfermidade.

A sua expansão as restantes províncias do país foi anunciada há dias na cidade de Nampula, pela Ministra da Saúde Nazira Abdula, falando na cerimónia de lançamento da campanha de sensibilização massiva para a redução da lacuna no diagnóstico e tratamento da epilepsia em Moçambique.

A Ministra da Saúde disse que espera que com o lançamento da campanha até ao final do presente ano, a totalidade dos pacientes diagnosticados com a epilepsia e suas famílias mantenham o tratamento e cuidados nas unidades sanitárias do serviço nacional de saúde.

A governante referiu que o sucesso da campanha só será possível se houver envolvimento de todas as comunidades, autoridades governamentais locais incluindo municípios, praticantes de medicina tradicional, prestadores de cuidados de saúde, professores, órgãos de informação, religiosos e políticos na divulgação e disseminação de informação sobre a epilepsia.

“A mensagem principal que se pretende passar nesta campanha, é que a epilepsia tem tratamento. Para se livrar das crises epilépticas, deve-se procurar os serviços de saúde e beneficiar de atendimento especializado e medicamentos de qualidade e próximo da sua casa. Muitas crianças que sofrem da doença são discriminadas, pois existe medo da contaminação, muita gente ainda acredita que a doença pode ser transmitida de uma pessoas para outra”, explicou.

Nazira Abdula salientou que a campanha deverá basear-se na comunicação integrada e activa, através de acções concretas de mobilização administrativa, relações públicas, advocacia, comunicação interpessoal, publicidade e promoção exterior dos serviços, com o objectivo de colocar a questão da epilepsia na agenda pública.

Em Moçambique a epilepsia é a primeira causa de procura nos serviços de psiquiatria e nas consultas de neurologia. É uma doença caracterizada por crises convulsivas repetidas causadas por mau funcionamento cerebral, devido a descarga eléctrica anormal.

Complicações durante o parto, infecções cerebrais, meningite, encefalite, malária cerebral, neuro cisticercose, turberculose, HIV/SIDA, sífilis, acidente vascular cerebral, traumatismo no crânio e problemas de natureza genética, são tidas como possíveis causas da epilepsia.