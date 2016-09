FACE AOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS: Sindicatos devem reinventar-se

OS SINDICATOS devem reinventar-se para responder aos desafios impostos pelos avanços tecnológicos e permitir que os trabalhadores estejam em altura de fazer face as necessidades do mercado laboral.

A ideia foi defendida ontem, em Maputo, pela Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Victória Diogo, na abertura da Conferência Regional de África e Médio Oriente da Confederação Internacional dos Trabalhadores da Construção, Madeiras e Florestas.

“É necessária a instrospecção em torno dos problemas actuais e caminhos que se devem percorrer para que o movimento sindical se reinvente a nível global, enquanto actor social capaz de redesenhar novas estratégias de actuação face a complexidade do mundo em que vivemos e que têm reflexos no mercado de trabalho e na vida do trabalhador”, observou.

A ministra reparou que nestas circunstâncias, o movimento sindical, de tradição virada para o espaço nacional, terá de pensar também em actuação a nível internacional.

Victória Diogo argumentou que tal se deve a revolução e evolução de novas tecnologias de produção, que tem provocado alterações significativas no mercado laboral, no que respeita ao perfil do empregado.

O forte investimento, prossegue a oradora, na inovação e na ciência, aliada a novas formas de organização do trabalho, baseada no conhecimento não afecta somente aos trabalhadores manuais, mas também os altamente qualificados.

“Particularmente aos jovens, uma vez que o trabalho deixou de ser visto ou entendido como garantia de relações duradouras, estáveis e por toda a vida”, disse Victória Diogo, apontando que a empregabilidade tornou-se um dos maiores desafios para os sindicatos, que precisam se reinventar.

Conforme a ministra, outra das lutas do mercado laboral requer uma parceria entre empregadores e trabalhadores, pois enquanto um procura mão-de-obra-qualificada e adaptável, outro busca garantir emprego sustentável.

Em resposta a esta situação, “as associações profissionais são chamadas para a promoção da cultura de trabalho e mérito”, observou.