Mais de dois mil professores por contratar na Zambézia

A PROVÍNCIA da Zambézia prevê contratar 2500 professores para leccionarem em vários níveis de ensino durante o próximo ano lectivo.

Dados apurados pela nossa Reportagem junto de fontes da Direcção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano dão conta que do total dos professores a contratar, 2300 são para o Ensino Primário e os restantes para o Secundário.

Pretende-se com esta acção reduzir o rácio aluno por professor no Ensino Primário, passando dos actuais um professor/69 alunos para 67, o que irá baixar a percentagem de docentes com o segundo turno.

Falando há dias, em Quelimane, no decurso da VIII sessão da Assembleia Provincial, o director de Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Primeiro, fez saber que apesar deste plano ter sido feito em função da capacidade financeira, o número poderá ser ajustado de acordo com a previsão feita a nível central.

A província da Zambézia conta, actualmente, com 18.971 professores no Ensino Primário, dos quais 17.750 com formação psico-pedagógica e 1221 sem formação. Armindo Primeiro disse que houve muito esforço na formação psico-pedagógica de professores, através da concessão de bolsas para os institutos de formação de professores e outros por conta própria, com vista a elevar a qualidade de ensino.

Ainda assim, as necessidades em professores continuam em face do crescimento da população escolar na província. O director provincial de Educação e Desenvolvimento Humano explicou que, nos últimos três anos, os cinco institutos de formação de professores que funcionam na cidade de Quelimane, Nicoadala, Morrumbala, Alto Molócuè e Escola da ADPP de Macuse têm colocado no mercado do trabalho entre 900 e 1300 docentes, entretanto número insuficiente para as necessidades.

Entretanto, os membros da Assembleia Provincial questionaram o facto de os cinco centros formarem poucos professores quando todos os anos há um grande número de candidatos à docência que fica de fora. A este respeito, o membro Benedito Paiva disse que o sector de Educação deve rever os números de ingressos nos institutos de formação sob pena de se estar a levar um falso problema quando, na verdade, há capacidade interna.

Em jeito de resposta, Armindo Primeiro disse que as vagas para o ingresso são definidas a nível central e porque a admissão é por concurso público são seleccionados os melhores. “Gostaríamos de aumentar o número de candidatos admitidos para resolver o problema de professores com dois turnos porque isso tem implicações na qualidade de ensino. Aqui há também limitações em termos de recursos, não só para remunerações, mas também para a formação”, disse Armindo Primeiro.

