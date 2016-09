Governo reduz número de operadores florestais

O NÚMERO de operadores florestais em exercício, em regime de licenças simples e concessões para exploração de madeira no país, vai reduzir quantitativamente a partir do próximo ano em razão de não terem demonstrado capacidade técnica e material exigidas por lei e respectivo regulamento para o exercício da actividade.

O facto foi revelado recentemente em Nampula pelo director nacional de Florestas no Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, MITADER, Xavier Sakambuera, que disse estar previsto para os próximos dias a divulgação dos resultados da avaliação do desempenho dos operadores florestais que decorreu entre Julho e Dezembro do ano passado abrangendo dez províncias.

Entre 2010 e 2014 os serviços provinciais de Florestas e Fauna Bravia nas dez províncias, exceptuando Maputo-cidade, licenciaram em média anual 587 operadores florestais em regime de licença simples. No mesmo período foram licenciados, em média anual, 74 operadores em regime de concessão florestal.

A avaliação visava fundamentalmente aferir o nível de cumprimento dos requisitos para o exercício da actividade de exploração de produtos florestais madeireiros por parte dos operadores do sector nos dois regimes.

Os operadores em regime de licença simples têm como obrigação capital para obtenção da licença o desenvolvimento de programas de reflorestamento para a manutenção das espécies abatidas. Por outro lado, a implementação de acções no âmbito da responsabilidade social que as comunidades beneficiárias pedem no acto da realização da consulta comunitária.

Com relação aos concessionários de florestas estão obrigados a fazer o reflorestamento dentro da sua área de exploração, implementar acções de responsabilidade social prometidas no acto da consulta comunitária, mas fundamentalmente criar capacidades em meios técnicos para garantir o processamento local da madeira destinada a colocar no mercado interno ou externo.

Constatações do MITADER concluíram que muitos operadores em regime de licenças simples e concessionários não cumprem com as suas obrigações com relação ao reflorestamento como também não estão capacitados do ponto de vista técnico para exercer as suas actividades respeitando a lei.

Xavier Sakambuera frisou que o seu sector está neste momento em fase de restruturação para melhorar o seu desempenho. Adicionalmente, decorre o processo de transformação, actualização e adequação da lei florestal para responder aos desafios da actualidade com ênfase à exploração ilegal de produtos florestais.

"Não queremos dançar antes de a música tocar, mas este é um desafio que temos de sair vencedores porque o Estado perde somas avultadas que podiam reforçar o erário público através de acções que se consubstanciam com o abate e exportação ilegal de madeira em concreto" - ajuntou o responsável.

Carlos Tembe