Comercialização do algodão rende 364 milhões de meticais

Os produtores de algodão ao nível da província de Nampula esperam arrecadar um montante estimado em 364 milhões de meticais, resultante da comercialização da sua produção na campanha agrícola 2015/16, estimada em cerca de 26 mil toneladas.

O preço praticado na comercialização daquela cultura estratégica para a economia, cujo processo está prestes a findar ao nível daquela parcela do país, é de 15 e 12 meticais o quilograma para o algodão caroço da primeira e segunda qualidade, respectivamente.

O preço, homologado pelo Governo depois de concluídas as negociações num processo que envolveu as empresas fomentadoras e os produtores do sector familiar da cultura, é de 14,50 meticais e 10.50 para o algodão caroço da primeira e segunda qualidade respectivamente.

Frey Sualehe, quadro sénior da delegação regional norte do Instituto de Algodão de Moçambique, disse que estiveram envolvidos no processo de produção de algodão caroço, na campanha agrícola 2015/16, 73.654 produtores do sector familiar.

Comparando com os resultados obtidos na campanha agrícola anterior, Frey Sualehe precisou que a presente safra da cultura de algodão foi melhor em todos os aspectos porque, segundo afirmou, “foi trabalhada uma área estimada em 75.464 hectares, mais 10.599 hectares relativamente à campanha 2014/15 e, consequentemente, registámos um maior envolvimento de produtores que contribuíram para o aumento do volume da produção para 26.388 toneladas contra 14.364 da última safra"- disse.

Neste momento, o IAM está concentrado nos esforços para garantir o rápido escoamento da produção comercializada pelas empresas fomentadoras aos respectivos armazéns, onde vai aguardar pelo processo de descaroçamento tendo em conta os sinais de início antecipado da queda das chuvas, segundo previsões sazonais avançadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique.

Estão envolvidos no fomento do chamado "ouro branco" na província de Nampula quatro empresas, nomeadamente a Sociedade Algodoeira de Nampula, Olam-Moçambique, Sociedade Algodoeira de Malema e Plexus.

No entanto, o IAM também está a fomentar a cultura do algodão em Corrane, devido à retirada do operador local em razão de dificuldades logísticas para assistir os produtores locais.

A província de Nampula pratica a cultura de algodão em mais de metade dos 23 distritos, nomeadamente Eráti, Lalaua, Malema, Memba, Meconta, Mecubúri, Murrupula, Muecate, Moma, Nacarôa, Rapale e Ribáuè.

CARLOS TEMBE