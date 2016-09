Aluno esfaqueado pelo colega na “Josina”

UM aluno de 18 anos de idade foi esfaqueado com gravidade por um colega seu de 19, durante uma rixa que teve lugar última sexta-feira, na Escola Secundária Josina Machel, na Cidade de Maputo.

Os dois alunos que frequentam a 10ª classe, mas em turmas diferentes, saíram feridos da contenda e tiveram de ser encaminhados ao Hospital Central de Maputo onde, depois de receber cuidados médicos, receberam alta. Contudo, o aluno de 19 anos e que, com recurso a um canivete desferiu vários golpes contra o colega, acabou sendo encaminhado à 2ª Esquadra da Polícia, onde até ao final de semana continuava retido para averiguações mais aprofundadas.

Dados fornecidos por Ivan Collison, porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MENED), indicam que tudo começou na última quinta-feira, dia 15, quando os dois jovens desentenderam-se quanto a uma matéria relacionada com motos.

O mais novo estaria na altura a abordar este assunto com o seu grupo quando o colega mais velho, que ia passando do local e sem fazer parte da conversa, intrometeu-se, discordado com algum posicionamento que vinha sendo defendido pelo colega. A discussão nesse dia não chegou a atingir níveis de violência, uma vez que os restantes presentes não permitiram que isso acontecesse quando os nervos vieram à flor da pele.

Aparentemente o assunto teria sido esgotado naquele naquele dia. Só que os factos subsequentes vieram a provar o contrário. Surpreendentemente, o aluno de 19 anos reacende o debate no dia seguinte, sexta-feira, pouco depois das 7 horas, quando os alunos caminhavam do pátio em direcção as salas de aula, pouco depois da concentração geral para o entoar do hino nacional.

De acordo com o porta-voz do MINED, o aluno que portava o canivete teria interpelado o mais novo e reacendido o debate numa acção seguida de agressão. Procurando agir em defesa própria, visto que o mais velho o agredia com recuso a arma branca, este, na tentativa de resposta, terá desferido um golpe por cima do olho direito do colega mais velho que, com recurso ao instrumento que portava, esfaqueou de forma continuada e forte carga de violência. As investidas à facada atingiram a vítima em diferentes regiões do corpo, nomeadamente no pescoço, barriga e numa das pernas. Mesmo depois de vê-lo prostrado no chão, o agressor não parou com os ataques.

“Dados ainda não confirmados indicam que o aluno agiu sob efeitos de consumo substâncias proibidas. Contudo, aguarda-se pelas investigações polícias em curso para o apuramento dos factos. Também, aguarda-se pelos resultados do inquérito que está sendo feito pela direcção da escola para se tomarem as devidas medidas apropriadas”, salientou a fonte.

No entanto, a nossa fonte considera que mais do que tomar medidas, o importante é trabalhar-se para evitar que situações do género não voltem a acontecer. Por essa razão, urge discutir a questão da segurança nas escolas”- apontou Ivan Collison.

Para hoje, está agendada uma reunião entre a direcção do estabelecimento de ensino, pais e encarregados de educação, incluindo o conselho de Escola da Josina Machel, de modo a encontrar-se melhores formas de evitar que casos do género voltem a acontecer.