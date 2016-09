TRACOMA NA ZAMBÉZIA: Oitocentos mil pacientes submetidas ao tratamento

MAIS de oitocentos vinte e sete mil pacientes residentes em seis distritos da província da Zambézia iniciam a partir de hoje o tratamento massivo do tracoma, enfermidade responsável pela doença dos olhos e em casos mais graves da cegueira.

As autoridades sanitárias da Zambézia, lançam esta manhã, na Vila Sede distrital de Pebane, a campanha de tratamento massivo e prevenção do tracoma, que decorrerá de 19 a 23 deste Setembro nos distritos Pebane, Mocubela, Inhassunge, Luabo, Chinde e Maganja da Costa, para a qual convida a todos os residentes para aderirem a campanha a fim de evitar que a doença se alastre para outros pontos.

O médico-chefe provincial da Saúde na Zambézia, Óscar Hawad, disse sexta-feira última em conferência de imprensa em Quelimane que no ano 2013 foi feito um mapeamento nos distritos selecionados, tendo sido constatado que há muitas pessoas com a doença que ronda entre 11 a 16 por cento; ou seja; em cada cem pessoas 11 ou 16 sofrem do tracoma.

Óscar Hawad referiu que o objectivo desta campanha é estancar o alastramento da doença para outros distritos por isso não será apenas o tratamento massivo mas também a prevenção.

O tracoma é causado por uma bateria, deficiente saneamento e falta de higiene pessoal e colectiva. As pessoas que padecem do tracoma apresentam sinais como, por exemplo, olhos vermelhos, ramelas e estão sempre a coçar os olhos e no momento que utilizam as mãos sem estarem limpas, propiciam a passagem da bateria das mãos para a vista. No caso mais grave, a doença provoca cegueira, por isso, as autoridades sanitárias apelam para todas as comunidades residentes nos distritos indicados a aderirem a campanha gratuita e destina a população de todas as idades.

O médico-chefe provincial disse que há disponibilidade de fármacos para todas as idades e o processo de mobilização da população vinha decorrendo desde Maio. Cada faixa etária tem medicamentos específicos.

No total serão cobertas 828 713 habitantes dos seis distritos. O governo e parceiros desembolsaram 2.8 milhões de meticais. De hoje até ao dia 23 estarão no terreno 137 equipas a administrar os medicamentos, dos quais, 324 técnicos, 276 activistas comunitários, dois barcos para apoiar a campanha no distrito de Chinde, onde não é possível ligar as ilhotas com viaturas e oito motorizadas.

A campanha que hoje tem início constitui a segunda ronda depois da primeira ter ocorrido há dois anos na província da Zambézia.

Jocas Achar