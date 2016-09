PEMBA: Quatro pessoas morrem soterradas num areeiro

DEBATES há no mundo que procuram questionar o valor e grandeza de uma cultura em relação à outra. Ou seja, que esta é mais digna e se realça quando comparada com as de outros povos e paragens. Mas, tal como dizia o saudoso Presidente Samora Machel. Ler mais..

Sábado, 17 Setembro 2016

O PAÍS e a cidade e Maputo, em particular, começaram a registar altas temperaturas, típicas desta época do ano, afinal já é Verão. É um período em que, nas zonas litorais, as pessoas geralmente recorrem às praias e aos lugares mais frescos para fugirem do calor que por estes dias se faz sentir. Ler mais..