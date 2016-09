Maputo assiste mais de nove mil vulneráveis

MAIS de nove mil famílias em situação de vulnerabilidade estão a beneficiar de assistência social básica na cidade de Maputo em valores monetários, alimentos, vestuário e material escolar.

A maioria dos agregados abrangidos é constituída por idosas que têm sob sua responsabilidade netos órfãos, mulheres chefes de família e pessoas com deficiência.

Maria Argentina Simão, directora do Género, Criança e Acção Social ao nível da cidade de Maputo, explicou que este apoio tem tido um impacto positivo na vida das famílias, pois muitas já conseguem manter os seus dependentes na escola.

“Um estudo que fizemos nos distritos municipais KaTembe e KaMavota sobre o impacto do subsídio social básico revela que há crianças órfãs que estão a estudar porque recebem do Governo material escolar, kit alimentar e vestuário. Temos também idosas que viviam ao relento que receberam casas do Governo e achamos que é positivo”, observou.

Contudo, a fonte reconheceu haver necessidade de se reforçar o valor do subsídio social básico, tendo em conta as necessidades dos beneficiários, o que constitui desafio para o Executivo, que está actualmente a discutir as melhores formas de garantir sobrevivência dos vulneráveis.

Este e outros assuntos estão a ser analisados desde a segunda-feira na I Sessão do Conselho Coordenador da Direcção do Género, Criança e Acção Social da Cidade de Maputo, que decorre no distrito de Marracuene, província de Maputo, sob o lema: “Por Uma Acção Social Focalizada no Género, Combate aos Casamentos Prematuros e Assistência aos Grupos Vulneráveis”.

A propósito, a fonte fez saber que durante o encontro, de três dias, será avaliado o grau de cumprimento das decisões saídas da anterior reunião, assim como se perspectivar o Plano Económico e Social e Orçamento para o próximo ano.

Consta ainda da agenda a partilha de documentos tais como a Declaração da V Conferência Nacional sobre Mulher e Género, divulgação das Estratégias Nacionais de Segurança Social Básica, do Género no sector de Educação e de Prevenção e Combate dos Casamentos Prematuros em Moçambique.

A reunião decorre numa altura em que a Direcção do Género, Criança e Acção Social prevê, para o próximo ano, assistir na comunidade cerca de 10 mil crianças órfãs e vulneráveis através de providência de vários serviços básicos.