Polícia aponta medidas para estancar insegurança

AGIR com arrojo para estancar os crimes hediondos, a sinistralidade rodoviária e a situação político-militar configuram no rol das prioridades definidas pelo Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM) com vista a acabar com o sentimento de insegurança que se vive no território nacional.

O desafio foi colocado pelo comandante-geral da Polícia, Júlio Jane, no decurso do XVI Conselho da PRM, que ontem encerrou na cidade de Maputo e que vinha decorrendo sob o lema “PRM – Aperfeiçoando-se para Melhor Servir”. Segundo Júlio Jane, a situação da ordem, segurança e tranquilidade públicas, sob o ponto de vista estatístico, é bastante animadora, pois de Janeiro a Agosto do presente ano, comparado com igual período de 2015, houve uma redução de 1071 casos, correspondente a 6.8 por cento. Contudo, não obstante a redução, os sinais do sentimento de insegurança continuam preocupantes e há que agir com determinação com vista a estancá-los.

“Estas situações afectam grandemente a população. Os crimes hediondos, a sinistralidade rodoviária e suas consequências devastadoras, bem como a situação político-militar e os seus efeitos na vida da população afectada merecem a nossa total atenção e determinação para pôr cobro”, apontou o comandante-geral da PRM.

Segundo ele, ao analisar-se a problemática da criminalidade, a sua avaliação deverá ser feita no âmbito da segurança pública regional, tendo em conta os seus factores e causas subjacentes, quer estruturais e conjunturais que norteiam o fenómeno criminal nos nossos dias.

“O Comando-Geral da PRM não se verga diante dos cenários descritos. Continuará em coordenação com as outras Forças de Defesa e Segurança, bem assim com as instituições de Administração da Justiça, a aprimorar as suas acções com vista a combater os criminosos que teimam em contrariar os ditames e normas que regem a nossa actividade”, indicou.

O Conselho da PRM vinha decorrendo desde terça-feira e debateu vários assuntos, dentre os quais se destaca a avaliação da situação da ordem, segurança e tranquilidade públicas do país; e pronunciar-se sobre o plano de actividades, orçamento e formação da PRM. Apreciou ainda propostas de promoção dos membros, processos de passagem à reserva dos oficiais superintendentes e comissários da Polícia, bem como questões atinentes à melhoria das condições de trabalho e de vida dos recursos humanos existentes.