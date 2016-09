Mais de 400 mil cães e gatos serão vacinados contra raiva

PERTO de 426 mil cães e gatos vão receber a vacina anti-rábica em todo o país no quadro das celebrações do Dia Mundial de Luta contra Raiva que se assinala próxima quarta-feira.

Por recomendação da Aliança Pelo Controlo da Raiva, organização criada em 2006, que trabalha em parceria com a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Centro de Controlo e Prevenção de Enfermidades (CDC), o dia 28 de Setembro de cada ano é celebrado como momento de reflexão no combate à doença.

As cerimónias centrais deste ano terão lugar no bairro IV Congresso, distrito de Manica, província do mesmo nome, e terão suas réplicas na mesma altura e todas as províncias em locais já identificados.

O director nacional da Veterinária, Américo da Conceição, disse que todas as condições estão criadas para proceder à administração da vacina considerada fundamental para travar esta doença que constitui um problema de saúde pública.

Informou que o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, em coordenação com todas as direcções provinciais, vai levar a cabo várias actividades alusivas a esta data, com destaque para a vacinação.

Para além da vacinação gratuita de cães e gatos, trabalho que será levado pelos serviços provinciais de Pecuária em colaboração com as clínicas veterinárias privadas e conselhos municipais, haverá lugar para a organização de palestras de sensibilização, exibição de peças teatrais e actividades culturais em todas as províncias.

Na cidade de Maputo, em particular, haverá também a captura e castração de cães de rua, o que se acredita vai diminuir o ritmo da reprodução destes animais vadios que representam um perigo para a saúde pública.

“Pela importância da doença na saúde pública, apela-se a todos os cidadãos a levarem os seus cães e gatos aos postos de vacinação indicados pelos serviços de Pecuária de cada província, de modo a permitir uma maior cobertura na administração da vacina e proteger a saúde da população. Importa referir que a vacina é gratuita e contamos com a colaboração de todos”, disse da Conceição, acrescentando que mesmo depois da campanha o processo de vacinação continua.

Explicou que a raiva é uma doença que afecta animais mamíferos, incluindo o Homem e basta começarem a aparecer os sintomas no animal ou na pessoa infectada entra-se num processo irreversível até à morte porque não há cura para esta enfermidade.

São considerados sinais da doença a mudança de comportamento do animal, quando este se refugia nos lugares escuros com pouca luz, não conseguir beber água, ser agressivo, atacando tudo o que aparece pela frente e ficar muito agitado.

Na fase progressiva, o animal deita muita salivação e fica com paralisia no quadro posterior e de seguida morre. Aquele responsável alerta que uma vez que os sintomas aparecem, quer nos humanos, quer em animais a raiva é 100 por cento fatal.

De acordo com a OIE, estima-se que uma pessoa morre em cada 10 minutos devido à raiva a nível mundial, e para eliminar a doença é necessário que os proprietários de cães e gatos vacinem os seus animais e que a população e os donos dos bichos estejam bem informados sobre as medidas de prevenção e controlo.

ISAÍAS MUTHIMBA