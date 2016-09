Produção de frango discutida em Maputo

A PRODUÇÃO de frangos e ovos no país tem vindo a crescer de ano para ano, impulsionado pelo surgimento de pequenos, médios e grandes avicultores, bem como de empresas de rações e matadouros que facilitam a actividade. Porém, as quantidades ainda não cobrem as necessidades de consumo interno.

Durante o ano passado o país atingiu uma produção de frango de 75.161 toneladas, o que realça a tendência de crescimento tendo em consideração a evolução comparativa dos últimos cinco anos, que demonstra que houve quase uma duplicação das 40.502,2 toneladas de 2011.

Para suprir este défice, o sector do comércio tem recorrido às importações dos produtos avícolas, mas o entendimento do Governo é de que há necessidade de se estimular e criar segurança na produção nacional, de modo a diminuir esta dependência e promover o consumo do produto interno.

Porque um dos constrangimentos na produção de frango tem a ver com os custos das rações, foi aprovada isenção dos direitos de importação de alguns produtos usados como matéria-prima para fazer rações, nomeadamente milho, soja, entre outros, para além do aproveitamento da produção interna.

Para discutir os principais problemas da cadeia de valor do frango na zona sul do país e o papel dos matadouros para garantir a qualidade no processamento, um seminário de dois dias decorre desde quinta-feira na cidade de Maputo e conta com 50 participantes, entre criadores, associações e cooperativas avícolas, bem como empresas fornecedoras de pintos e insumos.

O encontro, que acontece sob o lema “Fortalecendo a Integração do Sector Avícola para Assegurar o Abastecimento do Mercado Nacional”, serviu igualmente para discutir sobre os sistemas de integração dos intervenientes na cadeia avícola, razão pela qual foram também convidados gestores dos matadouros, comerciantes e de instituições que trabalham na área de produção e de controlo de qualidade.

Falando na abertura do encontro, Américo da Conceição, director nacional de Veterinária, disse que reconhecendo as dificuldades de se suprir o défice de produção, o Governo criou uma linha de crédito para a avicultura em parceria com o BCI e o apoio do Fundo de Desenvolvimento Agrário.

Introduziu também o programa de transferência de tecnologias agrárias na componente de avicultura para os extensionistas, para além de apoiar o associativismo e o sistema de produção integrada de carne de frango e o estabelecimento de quotas para a importação.

Esta intervenção tem estado a contribuir não só no incremento da produção de frangos, mas também de ovos que das 7.559.675 dúzias produzidas em 2011 atingiu no ano passado 13.105.980 dúzias.

“O sistema de produção integrada consiste em parcerias onde os produtores e agro-indústria se unem com bens e esforços na produção animal e vegetal para o comércio e indústria. Reconhecemos que para a elaboração de políticas, estratégias e regulamentos eficazes requer informações de todos os segmentos da sociedade, cabendo às entidades competentes para aprovar estes instrumentos legais no espírito de defesa da saúde pública e da economia”, disse Américo da Conceição.

Durante o seminário foram apresentados e discutidos temas sobre a qualidade higiénica do frango nacional no mercado e integração na cadeia de valor do frango, para além da exibição de uma exposição de produtos das empresas envolvidas na actividade avícola.