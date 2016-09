EM PESSENE, MOAMBA: Camiões em contramão para contornar báscula

VIOLAÇÕES e atitudes perigosas dos automobilistas que procuram, a todo custo, contornar a nova báscula de Pessene, na Estrada Nacional Número Quatro (EN4), estão a preocupar a TRAC que reporta a ocorrência de acidentes de viação decorrentes da condução em contramão.

Os camionistas que transportam pedra, arreia e pó de pedra retirados das inúmeras pedreiras e areeiros dos distritos de Moamba e Namaacha para a construção civil, normalmente fazem-no com excesso de carga, situação que resulta na aplicação de multas pesadas quando detectados na báscula.

O sistema de pesagem que entrou em funcionamento no princípio deste ano foi construído aquando da reabilitação daquela importante rodovia que constitui o Corredor de Desenvolvimento de Maputo, com o objectivo de limitar e fazer respeitar o peso bruto recomendado das viaturas para não danificar o piso da estrada.

Para fugir da penalização, camionistas que circulam no sentido Moamba/Matola que, obrigatoriamente devem fazer a pesagem, optam por encontrar caminhos que contornam a sua passagem pela báscula e vão retomar a EN4 num outro ponto adiantado.

Mas outros mais ousados e suicidas, desafiam tudo e todos ao conduzir pela faixa direita reservada para os carros que fazem o percurso Matola/Moamba, numa distância de aproximadamente 800 metros, o que já provocou acidentes do tipo choque entre carros, resultando em danos na infra-estrutura.

Outros ainda, entram pela faixa esquerda, mas no lugar de se dirigirem à báscula entram pela faixa reservada para viaturas ligeiras que não precisam de passar pela pesagem, o que obrigou a direcção da TRAC a colocar uma baliza que limita a altura no sentido de obriga-los a seguir o caminho correcto, mas mesmo assim os indisciplinados continuam a prevaricar.

O director do Centro de Manutenção da TRAC, Fenias Mazive, disse que estes camionistas que transportam pedra e areia são responsáveis pela danificação da estrada porque além de circularem com excesso de carga não protegem correctamente a mercadoria que deixam cair ao longo do percurso.

A areia e pedra friccionam o asfalto, o que provoca fissuras no pavimento e aceleram a degradação da estrada. A TRACa está desde o ano passado a fazer obras de reabilitação da via e decidiu prevenir a sua degradação precoce através do controlo de carga.

“Já tivemos acidentes de viação causados pela condução em contramão, mas nós como concessionários da estrada não temos como mandar parar os carros, por exemplo, sendo esta tarefa da Polícia de Trânsito que deve impor o cumprimento da regra de estrada”, disse Mazive, apelando a todos os utentes a se comportar devidamente para ajudar na conservação da estrada.

Emídio Mabunda, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, disse que a corporação está já a trabalhar no terreno para desencorajar este tipo de atitude e justifica a aparente impunidade com o facto de ter sido retirada a posição policial que estava na entrada da báscula.

“Tínhamos os nossos agentes na entrada, mas a dado momento foram retirados e no seu lugar foi colocada uma força de segurança privada sem autoridade para mandar parar viaturas, o que esteve na origem dos desmandos. Neste momento já estamos no local para repor a ordem e estamos a trabalhar com a Administração Nacional de Estradas (ANE) no reforço de medidas”, justificou Mabuda, acrescentando que a Polícia está posicionada também ao longo da EN4 a controlar a velocidade para evitar a ocorrência de acidentes