Reforçado acesso a água em Inhambane e Niassa

MAIS de 15 mil pessoas residentes nos distritos do interior da província de Inhambane terão acesso a água potável até finais deste ano, com a construção de 53 fontes, segundo informações da Rádio Moçambique.

A elevada profundidade do lençol freático, aliada à fraca capacidade das bombas de água nos furos existentes, têm contribuído para a escassez deste recurso, cujo nível de fornecimento se situa abaixo de 50% nas zonas rurais da província de Inhambane.Já no distrito de Sanga, na província do Niassa, perto de sete mil pessoas poderão ter acesso a água potável com a abertura de 23 fontes de abastecimento até finais deste ano. Este ponto do país conta actualmente com 123, 22 das quais avariadas.

José Achida Assane, administrador do distrito de Sanga, diz que a provisão de água potável à população visa melhorar as condições de higiene e saneamento do meio.