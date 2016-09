Juízes denunciam violação da lei da contratação pública

AS instituições do Estado nem sempre seguem os procedimentos estabelecidos pela lei da contratação pública, sobretudo no que toca à necessidade de se ter o aval do Tribunal Administrativo como condição para a contratação de empreitadas ou fornecimento de bens.

Segundo denúncia feita ontem pelo presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mondlane, é comum ver os contratos sendo executados antes do visto prévio do Tribunal Administrativo.

Para o efeito, segundo apontou, aponta-se uma fictícia urgência de serviços mesmo que tal não se justifique.

Por isso mesmo, indicou, “registam-se casos de empresas contratadas, mas incapazes de cumprir com as suas obrigações contratuais”, apontou o juíz.

Mondlane, que falava na abertura do “workshop” dedicado ao tema “Corrupção e Justiça Criminal”, explicou que são igualmente conhecidas situações de agentes do Estado que criam empresas para a prestação de serviços às instituições que dirigem, o que se reflecte na subfacturação, má qualidade de bens e serviços prestados.

Este facto, sublinhou, constitui retrocesso nos esforços com vista ao combate à pobreza absoluta.

Por seu turno, Nélia Correia, presidente da Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público (AMMMP), apontou que a corrupção constitui um atentado ao Estado de Direito Democrático.

“Acreditamos que com a mudança de estratégias poderemos dar passos significativos para a redução e até mesmo erradicação efectiva deste fenómeno na sociedade. A corrupção é real e actual, pelo que cabe a todos a responsabilidade de dar o seu melhor na luta contra este mal”, referiu.

A percepção dos juízes é de que o país conta com um quadro legal e institucional favorável ao combate à corrupção, cabendo à Justiça aplicar devidamente as medidas legais com vista à prevenção e combate deste mal e punição daqueles que o praticam. E a avaliação aponta para a subida do número de casos de corrupção levados a julgamento.

Segundo o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, existindo mecanismos legais, cabe a todos os juízes, procuradores, Polícia e diferentes actores da sociedade trabalhar para a sua implementação como forma de combater o fenómeno de forma arrojada.

“Um país livre de corrupção é um país apto para o desenvolvimento.A corrupção carrega consigo custos elevados para a economia nacional, prejudicando o aumento da renda, o crescimento do país e compromete a possibilidade de fornecer uma melhor qualidade de vida à população e às empresas de funcionarem num ambiente de negócio mais estável”, disse Mondlane.